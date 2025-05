Τσιτσιπάς – Μίλερ Ρώμη: Με το δεξί ο Στέφανος

Με αποφασιστικότητα, ώριμη διαχείριση και μία δόση μαγείας στο φινάλε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο Internazionali BNL d’Italia, επικρατώντας του Αλεξάντερ Μίλερ με 6-2, 7-6 (3), και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Masters της Ρώμης. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε αποφασισμένος από την πρώτη στιγμή. Κυριάρχησε απόλυτα στο 1ο σετ, όπου δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, σπάζοντας δύο φορές το σερβίς του Γάλλου αντιπάλου του (στο 6ο και στο 8ο game), για να φτάσει με χαρακτηριστική ευκολία στο 6-2, χωρίς να αντιμετωπίσει ούτε ένα break point.

Το 2ο σετ, ωστόσο, είχε σασπένς και στιγμές αγωνίας. Παρότι ο Τσιτσιπάς είχε ευκαιρία να κάνει πρώτος το break, στο τέταρτο game (1-2, 40-Α), ο Μίλερ όχι μόνο γλίτωσε τον κίνδυνο, αλλά κατάφερε να αιφνιδιάσει και να προηγηθεί με 3-2. Ο Στέφανος απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 3-3 με break back και φρόντισε να διατηρήσει την ψυχραιμία του μέχρι το φινάλε. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Τσιτσιπάς ανέβασε στροφές, κυριάρχησε με 7-3 και “κλείδωσε” τη νίκη του με ένα εντυπωσιακό passing shot που χειροκροτήθηκε θερμά. Ολοκλήρωσε το ματς σε 91 λεπτά, με θετικό απολογισμό και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Ο δρόμος για την τελική ευθεία της χωμάτινης σεζόν έχει ανοίξει, με τον Τσιτσιπά να χρειάζεται βαθιές ανάσες στα μεγάλα τουρνουά. Το Masters της Ρώμης είναι ένα από τα αγαπημένα του – έχει φτάσει μία φορά στον τελικό και δύο στους ημιτελικούς. Επόμενη πρόκληση; Ο Άρθουρ Φις, ένας αντίπαλος που αποδείχθηκε “κακός δαίμονας” στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά τρεις ήττες, με την τελευταία στη Βαρκελώνη να συνοδεύεται από αναγκαστική εγκατάλειψη λόγω τραυματισμού στη μέση.

A Stef STUNNER to seal it 😮‍💨@steftsitsipas takes down Muller 6-2 7-6!#IBI25 pic.twitter.com/9az0ZM35fY

— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2025