Λίβερπουλ – Άρσεναλ: “Αυτό που έχουν πετύχει ο Άρνε και το προπονητικό του τιμ είναι πραγματικά συναρπαστικό”

Με σεβασμό στον πρωταθλητή και πίστη στο ποδόσφαιρο ως πράξη ευγενούς άμιλλας, ο Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε πως η Άρσεναλ θα παραταχθεί για pasilo (τιμητικό διάδρομο) προς τη Λίβερπουλ, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άνφιλντ, την Κυριακή 11 Μαΐου. Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο της Premier League, με εντυπωσιακή συνέπεια και υψηλό επίπεδο απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η Άρσεναλ, η οποία παραμένει στη δεύτερη θέση με 67 βαθμούς, θα αναγνωρίσει επισήμως την επιτυχία των «Reds» μέσω της παραδοσιακής τελετουργίας του pasilo – μιας κίνησης που αντικατοπτρίζει το πνεύμα του fair play.

Σε δηλώσεις του, ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» στάθηκε στην αξία της αναγνώρισης: «Θα κάνουμε pasilo στη Λίβερπουλ. Το αξίζουν αυτό. Ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο συνεπής. Αυτό που έχουν πετύχει ο Άρνε και το προπονητικό του τιμ είναι πραγματικά συναρπαστικό». Ο Αρτέτα δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την απώλεια της κορυφής, αλλά τόνισε πως η αποδοχή της ανωτερότητας του αντιπάλου αποτελεί βασικό μέρος της εξέλιξης: «Αυτό είναι το άθλημα. Κάποιος είναι καλύτερος, πρέπει να χειροκροτήσεις και να το αποδεχτείς. Και μετά να προσπαθήσεις να φτάσεις στο επίπεδό του». Αναφερόμενος στη σεζόν της Άρσεναλ, σημείωσε: «Όταν πλησιάζεις σε μεγάλα τρόπαια και δεν τα κατακτάς, πρέπει να μάθεις να συνεχίζεις. Να μεταβαίνεις αμέσως σε νέα διοργάνωση και να δίνεις το 100% σου στο υψηλότερο επίπεδο». Η αναμέτρηση της Κυριακής δεν έχει πλέον βαθμολογική αξία για τη Λίβερπουλ, αλλά θα έχει συμβολική βαρύτητα για το ήθος του ποδοσφαίρου.

🚨👏🏻 Mikel Arteta: “We will give Liverpool a guard of honour. They deserve it. They have been the better team, they have been the most consistent”.

“That is the sport, when somebody is better then you have to applaud and accept and try to reach that level”. pic.twitter.com/KWMblo5sZI

