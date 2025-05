Μπάρι Ντίλερ: Ο 83χρονος δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε ότι είναι γκέι μετά από 24 χρόνια γάμου

Μια προσωπική εξομολόγηση από έναν από τους ισχυρότερους άντρες στον χώρο των media και της τεχνολογίας, τον 83χρονο Μπάρι Ντίλερ, προκαλεί αίσθηση. Σε ένα συγκλονιστικό κείμενο που δημοσιεύθηκε στο New York Magazine, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, ο ιδρυτής της IAC και επί 24 χρόνια σύζυγος της θρυλικής σχεδιάστριας μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για τη σεξουαλικότητά του και τις βαθιές εσωτερικές του συγκρούσεις. «Παρότι υπήρξαν πολλοί άντρες στη ζωή μου, υπήρξε μόνο μία γυναίκα – και αυτή μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν 33 χρονών», γράφει ο Ντίλερ, περιγράφοντας με ειλικρίνεια το πώς η προσωπική του ταυτότητα διαμορφώθηκε μέσα από σχέσεις που δεν ταίριαζαν ποτέ σε συμβατικά καλούπια.

Ο Ντίλερ γνώρισε τη φον Φίρστενμπεργκ το 1974 και όπως παραδέχεται, η έλξη που ένιωσε για εκείνη ήταν «εξίσου δυνατή με ό,τι είχε ζήσει στο παρελθόν… απλώς στην άλλη πλευρά». Ο γάμος τους το 2001 σφράγισε μια σχέση που ξεπερνούσε τις συμβατικές ετικέτες. Αν και ο ίδιος μιλά ανοιχτά πλέον για την έλξη του προς τους άντρες, η σχέση του με τη Νταϊάν παρέμεινε ένα σταθερό και βαθιά συναισθηματικό σημείο αναφοράς στη ζωή του. «Ναι, μου άρεσαν και οι άντρες, αλλά αυτό δεν αναιρεί την αγάπη μου για τη Νταϊάν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου ούτε στον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ταυτίζεται με τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις γύρω από τη ρευστότητα της σεξουαλικότητας, μακριά από τα δίπολα και τις κοινωνικές προσδοκίες του περασμένου αιώνα.

Η 78χρονη σχεδιάστρια μόδας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη δήλωση του συζύγου της, όμως εκπρόσωπός της ανέφερε χαρακτηριστικά στο Page Six: «Το μυστικό του να τιμάς την αγάπη και τη ζωή είναι να μην λες ποτέ ψέματα», παραπέμποντας στη διάσημη φράση της συγγραφέως Νταϊάν Τσέιμπερλεν. Η σχέση τους, έτσι όπως τη σκιαγραφεί η ίδια, υπήρξε απελευθερωμένη και άνευ όρων. Το 2010 είχε δηλώσει με χαρακτηριστική ειλικρίνεια: «Ο Μπάρι με έχει αγαπήσει άνευ όρων για 34 χρόνια. Τον άφησα, πήγα με άλλους άντρες, αλλά εκείνοι πάντα ζήλευαν τον Μπάρι – ποτέ το αντίστροφο». Παρότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση διαζυγίου, δεν είναι σαφές ποια είναι η τωρινή μορφή της σχέσης τους, ωστόσο η μεταξύ τους εκτίμηση και βαθιά σύνδεση παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Γεννημένος το 1942 στο Σαν Φρανσίσκο, ο Μπάρι Ντίλερ ανέβηκε με αστραπιαία ταχύτητα την ιεραρχία των media. Από το πρακτορείο William Morris, βρέθηκε στην κορυφή της Paramount Pictures, επιβλέποντας την παραγωγή εμβληματικών ταινιών όπως τα Grease, Saturday Night Fever και Raiders of the Lost Ark. Στη συνέχεια, ίδρυσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox Broadcasting Company, δίνοντας πράσινο φως σε σειρές-σταθμούς όπως The Simpsons. Το 1995 ίδρυσε την InterActiveCorp (IAC), που σήμερα ελέγχει πλατφόρμες όπως το Expedia, Vimeo και Match.com, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Expedia Group και μέλος του ΔΣ της Coca-Cola.