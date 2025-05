Πάμελα Άντερσον Met Gala: Με κοντό καρέ και υπέρλαμπρο μάξι Tory Burch η ηθοποιός

Με σπάνια αυτοπεποίθηση και ένα φρέσκο, ανανεωμένο στυλ, η Πάμελα Άντερσον έκανε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Met Gala 2025, επιβεβαιώνοντας πως δεν διστάζει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την ομορφιά και τη δημόσια εικόνα της. Η σταρ του Baywatch, στα 57 της χρόνια, περπάτησε στο μπλε χαλί με ένα μάξι, εκθαμβωτικό φόρεμα της Tory Burch, φτιαγμένο από ανακατασκευασμένα υλικά που είχε φορέσει στο περσινό Gala – μια ξεκάθαρη δήλωση υπέρ της βιώσιμης μόδας. Το μαύρο, μακρυμάνικο φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη αγκάλιαζε ιδανικά τη σιλουέτα της, αποπνέοντας μια σοφιστικέ, διαχρονική κομψότητα. Την εικόνα ολοκλήρωνε το ολοκαίνουργιο χτένισμά της: ένα αυστηρό, κοντό bob με «baby bangs» – απόλυτα αντίθετο με τα άλλοτε εμβληματικά, μακριά ξανθά μαλλιά της.

57 year old Pamela Anderson at The Met Gala tonight. Thoughts? https://t.co/9ASn6iA8gv

— Galina 🇺🇸 (@Antonova1514) May 6, 2025