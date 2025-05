Met Gala 2025 – Νικόλ Κίντμαν: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

Η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με μια εμφάνιση που όχι μόνο έκλεψε τα φλας, αλλά και επαναπροσδιόρισε την έννοια του στιλ στα 57 της χρόνια. Η βραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε μόνη της στη βραδιά της μόδας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, αλλά η τολμηρή της μεταμόρφωση αρκούσε για να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Αφήνοντας πίσω τη γνώριμη εικόνα της με τα μακριά, κυματιστά ξανθά μαλλιά, η Κίντμαν υιοθέτησε ένα κοντό, αυστηρά κομψό χτένισμα με δίχρωμες αποχρώσεις που φώτιζαν το πρόσωπό της. Ήταν μια στιλιστική επιλογή που δεν περιορίστηκε στην εικόνα – ήταν δήλωση.

