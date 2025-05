Met Gala 2025: Η Χάλι Μπέρι δίχασε με την πιο τολμηρή της εμφάνιση

Με μια εμφάνιση που τράβηξε κάθε βλέμμα και προκάλεσε θύελλα σχολίων, η Χάλι Μπέρι εμφανίστηκε στο φετινό Met Gala χωρίς εσώρουχα, επιλέγοντας ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό διάφανο φόρεμα που συζητήθηκε όσο λίγα. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για την αψεγάδιαστη παρουσία της σε δημόσιες εμφανίσεις, προκάλεσε αίσθηση στο κόκκινο χαλί, φτάνοντας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με δημιουργία του οίκου LaQuan Smith. Το μαύρο φόρεμα, με ρίγες, παγιέτες και έντονα διαφανή σημεία, αποκάλυπτε μεγάλο μέρος του σώματός της — από την κοιλιακή χώρα έως τα πιο ευαίσθητα σημεία. Η απουσία εσωρούχων ενίσχυε τη δραματικότητα του look, καθιστώντας την εμφάνισή της μία από τις πιο συζητημένες της βραδιάς. Το σύνολο πλαισιώθηκε από ένα κοντό σακάκι με βάτες, μακριά ουρά, κοσμήματα υψηλής αισθητικής και ένα μικρό headpiece με βέλο, σε μια αισθητική που συνδύαζε το glam με την πρόκληση.

Η εμφάνιση της Χάλι Μπέρι έγινε αμέσως viral, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ αρκετοί χρήστες εξέφρασαν θαυμασμό για την τόλμη και τη σιγουριά της, πολλοί στάθηκαν επικριτικά απέναντι στο γεγονός ότι μέρη του σώματός της –και ειδικά της ευαίσθητης περιοχής– ήταν υπερβολικά εκτεθειμένα. «Χάλι… περίμενα κάτι πιο κομψό από σένα. Ναι, είσαι εκθαμβωτική, αλλά αυτή η επιλογή ήταν ατυχής», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Πού είναι τα εσώρουχά της; Αυτό χρειάζεται προειδοποίηση». Δεν έλειψαν και οι πιο επιθετικές αντιδράσεις, με κάποιους να χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της «ντροπιαστική» ή «ανεπίτρεπτη». Υπήρξαν, βεβαίως, και φωνές που επαίνεσαν το θάρρος και την ελευθερία της έκφρασης: «Η Χάλι δείχνει ότι η ηλικία είναι απλώς αριθμός. Είναι πανέμορφη και σίγουρη για τον εαυτό της – και αυτό είναι σέξι».

Το θέμα του Met Gala και η έμπνευση πίσω από το look

Το φετινό Met Gala 2025 είχε ως θέμα Superfine: Tailoring Black Style και ενδυματολογικό κώδικα Tailored for You, αντλώντας έμπνευση από τη νέα έκθεση του Costume Institute, η οποία διερευνά τη δημιουργική κομψότητα και τον «μαύρο δανδισμό» (Black Dandyism). Η εμφάνιση της Μπέρι, αν και ακραία, κινήθηκε στις παρυφές αυτής της θεματικής, μέσα από τη ματιά του σχεδιαστή LaQuan Smith. Μιλώντας στη Vogue, ο LaQuan χαρακτήρισε τη δημιουργία του ως «ωδή στην αυτοέκφραση και την απελευθέρωση του στιλ», προσθέτοντας: «Η Χάλι ενσαρκώνει το πνεύμα του Met. Σχέδιο, τόλμη, και unapologetic θηλυκότητα». Ο ίδιος περιέγραψε το look ως «μια συνάντηση της αισθητικής των Bond girls με την πολυτέλεια της Αναγέννησης του Χάρλεμ». Το λαμπερό event φιλοξενήθηκε από μια ομάδα επιδραστικών προσώπων της σύγχρονης pop κουλτούρας: τον ηθοποιό Κόλμαν Ντομίνγκο, τον πρωταθλητή της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, τον ράπερ A$AP Rocky και τον Φαρέλ Γουίλιαμς – μουσικό και καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Louis Vuitton. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συμμετείχε με τιμητικό ρόλο ως πρόεδρος της διοργάνωσης.