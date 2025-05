Ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου και Ισραήλ: Έκλεισε η συμφωνία

Σημαντική ώθηση λαμβάνει η στρατηγική συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα της ενέργειας, καθώς εντός του 2025 αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει τα δύο κράτη. Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχαν την Κυριακή ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η εν λόγω διασύνδεση αναδεικνύεται σε κρίσιμη υποδομή ενεργειακής ασφάλειας, ιδιαίτερα για το Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ενεργειακά νησιωτικό κράτος». Επιπλέον, το έργο προσλαμβάνει γεωπολιτική διάσταση, καθώς εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διάδρομο σύνδεσης Ανατολής–Δύσης, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

At the diplomatic meeting held between Prime Minister Netanyahu and @PresidentCYP @Christodulides it was agreed that the electricity cable (IMEC project) linking the 2 countries – and in the future, linking Cyprus with Europe – would be signed this year.https://t.co/welTB3VNUJ pic.twitter.com/QGbGb7DLoF

