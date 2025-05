Πότε θα κάνεις δεύτερο παιδί; Μια μαγική φράση για να αντιμετωπίσετε αδιάκριτες ερωτήσεις

Έχω ένα παιδί. Και είμαι ευτυχισμένη με αυτό. Παρ’ όλα αυτά, με τα χρόνια, δεκάδες άνθρωποι με έχουν ρωτήσει αν σκοπεύω να της «χαρίσω ένα αδελφάκι».Όταν απαντώ αρνητικά, συνήθως ακολουθεί μια ερώτηση του τύπου «Δεν θα νιώθει μόνη της;». Σε ένα πάρτι, κάποιος με ρώτησε: «Τι θα γίνει όταν πεθάνετε εσύ και ο σύζυγός σου, και το παιδί σου δεν έχει οικογένεια;». Τέτοιες ερωτήσεις με κάνουν να νιώθω ότι με κρίνουν — σαν να βλάπτω σκόπιμα την κόρη μου ή ότι δεν σκέφτηκα αρκετά σοβαρά τις επιλογές μου. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωποι με αδιάκριτες ερωτήσεις: Γιατί ακόμα εργάζεσαι – δεν θα έπρεπε να έχεις πάρει σύνταξη; Γιατί δεν είσαι σε σχέση; Γιατί είσαι ακόμα άνεργος; Και μάλιστα τόσο συχνά, που πολλές φορές τις «αισθανόμαστε» να έρχονται. Σύμφωνα με τον Σκοτ Σιγεόκα, ερευνητή στο Greater Good Science Center του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και συγγραφέα του βιβλίου «Seek: How Curiosity Ca n Transform Your Life and Change the World», τέτοιες ερωτήσεις συχνά λειτουργούν ως προκάλυμμα για να εκφράσει κάποιος τις δικές του απόψεις.Όταν η περιέργεια είναι αυθεντική, εξηγεί ο Σιγεόκα, το μήνυμα είναι: «Θέλω να σε καταλάβω». Αντίθετα, όταν υπάρχει κρυφή ατζέντα, έχουμε αυτό που ονομάζει «αρπακτική περιέργεια» — στην ουσία, «Θέλω να σε αλλάξω». (Στη δική μου περίπτωση, προσπαθούσαν να με πείσουν για τις χαρές μιας πολυμελούς οικογένειας.)

Τι προτείνουν οι ειδικοί για να διαχειριστούμε αυτές τις ερωτήσεις:

1. Θυμηθείτε: Δεν χρωστάτε σε κανέναν απάντηση

Πριν απαντήσετε, πάρτε μια στιγμή για να αναρωτηθείτε αν θέλετε να απαντήσετε, λέει η κλινική ψυχολόγος Αντία Γκούντεν από το Σικάγο. «Υπάρχει η κοινωνική σύμβαση ότι όταν κάποιος σου κάνει μια ερώτηση, οφείλεις να απαντήσεις», λέει η Δρ. Γκούντεν. Όμως, έχετε κάθε δικαίωμα να επιλέξετε τι θέλετε να μοιραστείτε — και με ποιον. Πολλές φορές, οι απαντήσεις είναι βαθιά προσωπικές. Ένα χρήσιμο εσωτερικό μάντρα: «Είναι φυσιολογικό που ένιωσα άβολα με αυτή την ερώτηση, και δεν είμαι υποχρεωμένος/η να την απαντήσω».

2. Μια απάντηση «τσέπης» για κάθε περίσταση

Ο Καρθίκ Γκούνια, καθηγητής εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, προτείνει μια ουδέτερη αλλά αποτελεσματική φράση: «Θα προτιμούσα να μην το συζητήσουμε». Η φράση αυτή, λέει, λειτουργεί καλά σε διάφορα περιβάλλοντα, θέτει όρια και είναι λιγότερο «εκτεθειμένη» από το να πείτε «αυτό είναι προσωπικό» ή «αισθάνομαι άβολα». Αν θέλετε να συνεχίσετε τη συζήτηση χωρίς ένταση, προσθέστε κάτι του τύπου: «Αλλά θα ήθελα να σου πω ένα αστείο περιστατικό που συνέβη πρόσφατα». Έτσι, δεν απορρίπτετε το πρόσωπο – απλώς αλλάζετε θέμα. Η Δρ. Γκούντεν προτείνει επίσης μια σταθερή αλλά ευγενική προσέγγιση: «Εκτιμώ το ενδιαφέρον σου, αλλά είμαι μια χαρά».

3. Αν απαντήσετε, κάντε το με δικούς σας όρους

Οι ερωτήσεις από οικογένεια ή φίλους μπορεί να είναι ιδιαίτερα εκνευριστικές, λέει η Νίρο Φελισιάνο, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «This Book Won’t Make You Happy». Όταν αντιμετωπίζετε μια τέτοια ερώτηση, πάρτε μια βαθιά ανάσα — με έμφαση στην εκπνοή — κάτι που, όπως δείχνουν έρευνες, μειώνει το άγχος και βοηθά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Αν επιλέξετε να απαντήσετε, κάντε το σύντομα. Αν το ίδιο πρόσωπο σας ρωτά επίμονα το ίδιο πράγμα κάθε φορά, ίσως να είναι καλύτερο να αποφύγετε την ένταση εκείνη τη στιγμή – ειδικά αν βρίσκεστε σε κοινωνική εκδήλωση. «Μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση για όλο το βράδυ — και δεν το αξίζετε αυτό», λέει η Φελισιάνο. Αντ’ αυτού, μπορείτε να πείτε: «Είναι ένα θέμα που με φορτίζει συναισθηματικά. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά, μπορούμε να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή γι’ αυτό». Έτσι, το βάρος της συνέχειας περνάει στον άλλο – και γίνεται ξεκάθαρο αν ενδιαφέρεται πραγματικά. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμείτε, συνεχίστε με μια ειλικρινή συζήτηση: «Τι σε έκανε να με ρωτήσεις αυτό; Τι σε ανησυχεί για μένα;»

4. Μπορεί να μην σταματήσουν ποτέ — αλλά εσείς μπορείτε να ελέγξετε την αντίδρασή σας

Αν ο άνθρωπος που σας ρωτά νοιάζεται για εσάς αλλά είναι… υπερβολικός, προσπαθήστε να του δείξετε κατανόηση, αν μπορείτε. Η Φελισιάνο, που είναι Σριλανκέζα-Αμερικανίδα, λέει ότι έχει περάσει τη ζωή της απαντώντας σε ερωτήσεις συγγενών. «Οι θείες στη Νότια Ασία μπορεί να γίνουν ανελέητες», εξηγεί γελώντας. Στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, την ρωτούσαν πότε θα παντρευτεί. Μόλις παντρεύτηκε, ξεκίνησαν οι ερωτήσεις για παιδιά. Και μετά το τέταρτο παιδί; «Με ρωτούσαν πότε θα σταματήσω να κάνω!»