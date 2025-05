ChatGPT: Ένα ακόμα “χτύπημα” στη Google

Με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ψηφιακή καθημερινότητα των χρηστών, η OpenAI ανακοίνωσε την ενσωμάτωση δυνατοτήτων αγορών στο ChatGPT, μετατρέποντάς το σε ένα εργαλείο αναζήτησης και αγοράς προϊόντων που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί απευθείας κολοσσούς όπως η Google και η Amazon. Η αναβαθμισμένη εκδοχή του ChatGPT θα επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τιμές, κριτικές και απευθείας συνδέσμους αγοράς για προϊόντα που τους προτείνει το μοντέλο, διευκολύνοντας έτσι τη σύγκριση και την επιλογή. Όπως ξεκαθάρισε η OpenAI, τα αποτελέσματα δεν θα αποτελούν πληρωμένες διαφημίσεις, αλλά θα είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα, επιλεγμένα αποκλειστικά με βάση τη σχετικότητα και τη χρηστικότητα.

Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj

✅ Improved product results ✅ Visual product details, pricing, and reviews ✅ Direct links to buy

We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.

Η νέα λειτουργία εντάσσεται στη στρατηγική της OpenAI να μπει δυναμικά στο πεδίο της αναζήτησης και της πληροφόρησης, παραδοσιακά τομέας της Google. Ήδη από πέρυσι, η OpenAI είχε εισάγει δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο μέσω του ChatGPT – λειτουργία που, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει καταγράψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο αναζητήσεις μόνο την τελευταία εβδομάδα. Παρά τη συντριπτική κυριαρχία της Google με μερίδιο άνω του 89% στην παγκόσμια διαδικτυακή αναζήτηση, αναλυτές παρατηρούν σταδιακή πτώση του μεριδίου της τους τελευταίους μήνες, κάτι που ενισχύει τις φιλοδοξίες της OpenAI. Η νέα λειτουργία φέρνει την OpenAI σε άμεσο ανταγωνισμό όχι μόνο με τη Google, αλλά και με την Amazon, η οποία από το 2023 διαθέτει βοηθό αγορών βασισμένο σε γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νεοφυής εταιρεία Perplexity, η οποία προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες αναζήτησης και αγοράς.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι η νέα λειτουργία θα γίνει διαθέσιμη σταδιακά τις επόμενες ημέρες σε όλους τους χρήστες. Η ενσωμάτωσή της είναι μέρος μιας ευρύτερης αναβάθμισης του εργαλείου αναζήτησης του ChatGPT, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο της ίδιας αναβάθμισης, η OpenAI παρουσίασε και νέα δυνατότητα επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, μέσα από την οποία οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν ζωντανά σκορ αγώνων και απαντήσεις με πολλαπλές παραπομπές – προσθέτοντας έτσι στον διάλογο την ακρίβεια και τη διασταύρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο

Search in WhatsApp

You can now send a WhatsApp message to 1-800-ChatGPT (+1-800-242-8478) to get up-to-date answers and live sports scores.

Accessible everywhere ChatGPT is available.https://t.co/RF3A1bDU4n pic.twitter.com/tIMLcMKw3q

— OpenAI (@OpenAI) April 28, 2025