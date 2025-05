Σον Πεν: «Ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κόσμο»

Στο στόχαστρο ενός ακόμη σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά από τον Σον Πεν, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο podcast του δημοσιογράφου Τζιμ Ακόστα στο Substack. Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης, με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας Words of War, σχολίασε με καυστικό τρόπο τον αυταρχισμό, συγκρίνοντας τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε – που αυτοχαρακτηρίζεται «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» – με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον κίνδυνο ο Τραμπ να επιδιώξει παραμονή στην εξουσία πέρα από τη συνταγματική του θητεία, ο Σον Πεν δεν μάσησε τα λόγια του: «Θα πρέπει να εξετάσουμε τα χειρότερα σενάρια. Ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κόσμο προτού φτάσει σε προχωρημένη ηλικία». «Νομίζω ότι είναι μια λογική θεωρία τρόμου το να πούμε ότι ο Τραμπ δεν διαφέρει από τον σύζυγο που, όταν εγκαταλείπεται από τη γυναίκα του, τη σκοτώνει επειδή δεν αντέχει να τη δει με κάποιον άλλο. Αν δεν μπορεί να την έχει αυτός, κανείς δεν μπορεί να την έχει».

Στο ίδιο podcast συμμετείχε και ο βουλευτής Έρικ Σουόλγουελ, εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας Words of War, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την αγωνία του για τη συμπεριφορά Τραμπ: «Αν ο Τραμπ νιώσει ότι κανείς δεν μπορεί να τον προστατεύσει, θα τον δείτε να κλιμακώνει ό,τι είναι διατεθειμένος να κάνει στη χώρα για να σώσει τον εαυτό του». Ο Σουόλγουελ έκλεισε την παρέμβασή του με μία ξεκάθαρη έκκληση: «Η μόνη μας ελπίδα είναι ένα Κογκρέσο που θα τον συγκρατήσει, ένας Τύπος που θα το αποκαλύψει, ένα ανεξάρτητο δικαστήριο που θα απονείμει δικαιοσύνη και μια πλατεία γεμάτη Αμερικανούς που θα φωνάξουν “όχι, όχι”».

NEW: Actor Sean Penn says President Trump is like a "spouse-murd*rer," floats a "worst-case scenario" where Trump destroys the world.

This guy looks horrible.

The comment came as Penn was discussing with Jim Acosta and Eric Swalwell about what the rest of Trump's presidency…

