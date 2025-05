Lady Gaga Βραζιλία: Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε βομβιστική επίθεση

Σε μια εντυπωσιακή κινητοποίηση, οι βραζιλιάνικες αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα που είχε σχεδιαστεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της δωρεάν συναυλίας της Lady Gaga στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, το Σάββατο 3 Μαΐου. Η αστυνομία του Ρίο, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι προχώρησε σε δύο συλλήψεις – ενός άνδρα που φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου και ενός ανήλικου συνεργού του.

Όπως αναφέρεται, η ομάδα στρατολογούσε άτομα με σκοπό την οργάνωση επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Πολιτείας του Ρίο, καθώς και σε άλλες Πολιτείες, όπως το Σάο Πάολο, το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και το Μάτο Γκρόσο. Οι αρχές ερευνούν αν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο πίσω από την απόπειρα επίθεσης.

Η συναυλία της Lady Gaga στην Κοπακαμπάνα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μουσική εκδήλωση στη Βραζιλία για το 2025 και σηματοδότησε την πρώτη της επιστροφή στη χώρα μετά από 13 χρόνια. Σύμφωνα με τον δήμο του Ρίο ντε Ζανέιρο, πάνω από 2,1 εκατομμύρια θεατές κατέκλυσαν την παραλία για να την απολαύσουν, αριθμός που κάποιοι ειδικοί θεωρούν υπερβολικός, ωστόσο επιβεβαιώνει τη μαζική απήχηση της pop star.

Για την ασφάλεια της διοργάνωσης είχαν κινητοποιηθεί πάνω από 5.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ αναπτύχθηκαν drones και κάμερες παρακολούθησης με συστήματα αναγνώρισης προσώπου, ως προληπτικά μέτρα απέναντι σε κάθε πιθανή απειλή. Η επιτυχημένη αποτροπή της επίθεσης, αλλά και η ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας, αποδίδονται στον καλά συντονισμένο μηχανισμό ασφαλείας και στην έγκαιρη δράση των βραζιλιάνικων αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να διαλευκάνουν πλήρως το εύρος της απειλής και την προέλευση του σχεδίου.

