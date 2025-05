Ισραήλ – Χούθι: Επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Ισραήλ το Σάββατο, μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση βλήματος ή συντριμμιών στην ευρύτερη περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού, το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για κατάρριψη ή πρόσκρουση του πυραύλου. Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν πως έξι άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη και τα θραύσματα. Μεταξύ αυτών, ένας 50χρονος άνδρας υπέστη τραύματα στα άκρα, ενώ δύο γυναίκες, 54 και 38 ετών, διακομίστηκαν σε καλή κατάσταση αφού χτυπήθηκαν από το ωστικό κύμα της έκρηξης. Ένας 64χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από αντικείμενο που εκτοξεύθηκε κατά την πρόσκρουση, ενώ άλλες δύο γυναίκες, 22 και 34 ετών, τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο την ώρα της επίθεσης. Παράλληλα, δύο ακόμη πολίτες υπέστησαν κρίσεις άγχους και δέχθηκαν υποστήριξη από ομάδες διάσωσης.

Η επίθεση των Χούθι είχε ως στόχο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το κεντρικό Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες προειδοποίησης σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης και της Ιερουσαλήμ. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν άμεσα σε προσπάθεια αναχαίτισης του πυραύλου, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαριστεί αν ο πύραυλος καταρρίφθηκε στον αέρα ή έπληξε έδαφος. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πρόσκρουσης, καθώς και την πορεία του πυραύλου, που εκτοξεύθηκε από περιοχές της Υεμένης υπό τον έλεγχο των σιιτών ανταρτών Χούθι.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025