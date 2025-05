Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο για την τρανς κόρη του: «Την αγαπούσα ως Ααρόν, την αγαπώ και ως Αϊρίν»

Με βαθιά αγάπη μίλησε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο για την τρανς κόρη του, Αϊρίν, επιβεβαιώνοντας δημόσια την αμέριστη στήριξή του στην απόφασή της να ακολουθήσει τη δική της αλήθεια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, στα 81 του χρόνια, στάθηκε με διακριτικότητα και σεβασμό στο πλευρό της 29χρονης κόρης του, η οποία είχε γεννηθεί ως Ααρόν και πλέον ζει ανοιχτά με τη νέα της ταυτότητα. Σε δήλωσή του στο TMZ, ο Ντε Νίρο ανέφερε: «Αγαπούσα και υποστήριζα τον Ααρόν ως γιο μου και τώρα αγαπώ και υποστηρίζω την Αϊρίν ως κόρη μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα… Αγαπώ όλα μου τα παιδιά». Η Αϊρίν είναι ένα από τα επτά παιδιά του διάσημου ηθοποιού και έχει ξεκινήσει ορμονοθεραπεία από πέρυσι. Ο Ντε Νίρο απέκτησε την Αϊρίν και τον δίδυμο αδερφό της Τζούλιαν με την ηθοποιό Τούκι Σμιθ, με την οποία είχε σχέση από το 1988 έως το 1996.

