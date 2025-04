Stagecoach Festival: Ο Kevin Bacon μας θύμισε γιατί αγαπήσαμε το Footloose

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη φορά που «έλυσε τα πόδια του» και ξεσήκωσε τον πλανήτη, ο Κέβιν Μπέικον επέστρεψε στην πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας του — και το έκανε με στυλ. Στο φεστιβάλ Stagecoach στο Ίντιο της Καλιφόρνια, ο 66χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον αδερφό του Μάικλ και άλλους μουσικούς, για να χαρίσει στο κοινό μια δυνατή ερμηνεία του αθάνατου «Footloose», σε ένα βίντεο που έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Κι όμως, δεν ήταν απλώς ένα νοσταλγικό tribute. Ήταν μια αναβίωση ενός πολιτιστικού φαινομένου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στο σινεμά και τη μουσική, αλλά και στην ίδια την αμερικανική κοινωνία.

Μια ταινία που άλλαξε την Αμερική – κυριολεκτικά

Το «Footloose» του 1984, σε σκηνοθεσία του Χέρμπερτ Ρος, δεν ήταν απλώς μια feel-good ταινία εφηβείας. Ήταν μια ιστορία εξέγερσης με όχημα τη μουσική και το χορό. Ο Ρεν ΜακΚόρμακ, τον οποίο υποδύθηκε ο Κέβιν Μπέικον, μετακομίζει από το Σικάγο σε μια μικρή, αυστηρή πόλη όπου ο χορός… απαγορεύεται. Ναι, καλά διαβάσατε. Το σενάριο βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα από την πόλη Elmore City της Οκλαχόμα, όπου ο χορός ήταν όντως απαγορευμένος για έναν αιώνα. Η ταινία δεν έφερε απλώς το χορό στη μεγάλη οθόνη — τον έφερε πίσω στη ζωή. Μετά την τεράστια επιτυχία της, πολλές μικρές πόλεις των ΗΠΑ αναθεώρησαν τους συντηρητικούς κανονισμούς τους υπό την πίεση της νέας γενιάς. Νεαροί και νεαρές, επηρεασμένοι από την ταινία, απαιτούσαν το δικαίωμα να εκφραστούν, να χορέψουν, να ζήσουν.

Ένα soundtrack που έγινε θρύλος

Η μουσική του «Footloose» δεν έντυσε απλώς την ιστορία – την απογείωσε. Το ομώνυμο τραγούδι του Κένι Λόγκινς, γραμμένο σε συνεργασία με τον σεναριογράφο της ταινίας Ντιν Πίτσφορντ, ανέβηκε στην κορυφή του Billboard το 1984 και έγινε ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. Μαζί του και το «Let’s Hear It for the Boy» της Ντενίς Ουίλιαμς, που επίσης έφτασε στο Νο.1, και το «Holding Out for a Hero» της Μπόνι Τάιλερ, που έγραψε ιστορία.

Το soundtrack παρέμεινε στην κορυφή για 10 εβδομάδες. Για τον ίδιο τον Κέβιν Μπέικον, όμως, η επιτυχία της μουσικής ξεπέρασε κάθε προσδοκία: «Πίστευα πως το τραγούδι θα αφήσει εποχή», δήλωσε πρόσφατα. «Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η ίδια η ταινία θα είχε τέτοια διάρκεια ζωής».

Πριν από τον Μπέικον, ο ρόλος του Ρεν είχε προταθεί σε μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως ο Τομ Κρουζ και ο Ρομπ Λόου. Ο πρώτος ήταν απασχολημένος με το «All the Right Moves», ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στις οντισιόν. Έτσι, ο Μπέικον έγινε ο ιδανικός –και τελικά ιστορικός– ήρωας ενός πολιτισμικού ξυπνήματος. Κι όμως, ο ίδιος δεν έκανε όλα τα χορευτικά. Στις σκηνές με ακροβατικά και breakdance, τρεις stand-ins αντικατέστησαν τον ηθοποιό: ένας επαγγελματίας χορευτής, ένας γυμναστής και ένας stuntman.

Η διάσημη χορευτική σκηνή στην αποθήκη, όπου ο Ρεν ξεσπά με χορό τη συσσωρευμένη του ένταση, γυρίστηκε με τέσσερις διαφορετικούς σωσίες του Μπέικον – και σήμερα θεωρείται από τις πιο δυνατές εκφράσεις προσωπικής ελευθερίας στο σινεμά. Η κορυφαία «χορευτική μάχη» προς το τέλος της ταινίας δεν υπήρχε καν στο αρχικό σενάριο – προστέθηκε λίγες μέρες πριν τελειώσουν τα γυρίσματα για να υπάρχει μια δραματική κορύφωση. Και ποιος να το περίμενε ότι η σκηνή με τις καουμπόικες μπότες που κλοτσάνε στον ρυθμό, στην αρχή της ταινίας, ήταν ιδέα του ίδιου του Κένι Λόγκινς!

Οι Bacon Brothers: Η μουσική δεν τελείωσε ποτέ

Μπορεί το «Footloose» να έμεινε στην ιστορία, αλλά για τον Κέβιν Μπέικον, η μουσική δεν ήταν ποτέ παρελθόν. Μαζί με τον αδελφό του, Μάικλ, έχουν δημιουργήσει τους Bacon Brothers, ένα συγκρότημα με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας. Το στιλ τους; Ένα εκλεκτικό μείγμα από φολκ, ροκ, σόουλ και κάντρι. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, «Ballad of the Brothers», κυκλοφόρησε το 2024. Το 2022, ο Μπέικον εμφανίστηκε στη χριστουγεννιάτικη ειδική των Guardians of the Galaxy, παίζοντας τον εαυτό του και τραγουδώντας μαζί με το συγκρότημα Old 97’s. Για έναν άνθρωπο που έγινε σύμβολο του ρυθμού και της αντίστασης μέσω της τέχνης, όλα είναι αλληλένδετα: μουσική, κινηματογράφος, έκφραση.

Το Stagecoach Festival δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι κάποιες ιστορίες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Το «Footloose» δεν ήταν μια ταινία μόνο για τον χορό. Ήταν μια κραυγή για ελευθερία, μια γροθιά στους κανόνες που καταπιέζουν και μια απόδειξη πως η τέχνη —όταν συναντά την ψυχή των ανθρώπων— μπορεί να αλλάξει ακόμη και τον νόμο. Ο Κέβιν Μπέικον έδωσε ξανά ζωή σε έναν θρύλο. Και μαζί του, ο κόσμος χόρεψε ξανά.