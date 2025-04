Ιερουσαλήμ φωτιά: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο, έρευνες της Σιν Μπετ για εμπρησμό

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 30 Απριλίου κοντά στη Μεσιλάτ Ζιόν, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, μαίνεται ανεξέλεγκτη και απειλεί ζωές, υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ήδη έχουν σημειωθεί μαζικές εκκενώσεις, σοβαροί τραυματισμοί και μεγάλη κινητοποίηση για διεθνή βοήθεια. Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιερουσαλήμ, Σμουλίκ Φρίντμαν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στο μέσο μιας εξαιρετικά μεγάλης πυρκαγιάς, ίσως της μεγαλύτερης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα». Όπως εξήγησε, η επιχείρηση κατάσβεσης θα διαρκέσει πολύ, ενώ η φωτιά κινείται επικίνδυνα προς την ανατολή με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων, οι οποίοι προβλέπεται να ενισχυθούν το βράδυ με ριπές έως και 100 χλμ./ώρα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά όταν το πύρινο μέτωπο έφτασε σε στρατιωτική βάση στο κέντρο της χώρας, με τις φλόγες να περικυκλώνουν εγκαταστάσεις και Ισραηλινούς στρατιώτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε θαλάμους με βαριές ζημιές και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Το νοσοκομείο Hadassah στην Ιερουσαλήμ εκκενώθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών «Magen David Adom», τουλάχιστον 13 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με εγκαύματα ή λόγω εισπνοής καπνού, μεταξύ αυτών δύο βρέφη και δύο έγκυες γυναίκες. Άλλοι 10 τραυματίες έλαβαν φροντίδα επιτόπου, ενώ ειδικές μονάδες απομακρύνουν ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους με ασθενοφόρα και κινητές ΜΕΘ.

Στη μάχη με τις φλόγες έχει ριχτεί και η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων το μεταγωγικό Super Hercules (γνωστό ως “Shimson”), το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις επιβραδυντικού υλικού έως και 18.000 λίτρων. Παράλληλα, ελικόπτερα της αστυνομίας και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν ασταμάτητα στις φλεγόμενες περιοχές. Η διεθνής κινητοποίηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ έχει απευθυνθεί ήδη σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αργεντινή και Τσεχία για αποστολή εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ορισμένα διεθνή κλιμάκια αναμένονται να καταφθάσουν την Πέμπτη, καθώς οι περιορισμοί πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας καθυστερούν την ενίσχυση από αέρα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι βοήθεια προσφέρθηκε και από την Παλαιστινιακή Αρχή, πρόταση στην οποία το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει. Την ίδια ώρα, η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ συμμετέχει ενεργά στις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς εντοπίστηκαν εστίες που δεν φαίνεται να οφείλονται σε φυσικά αίτια. Η υπηρεσία ερευνά συγκεκριμένα άτομα και διασυνδέσεις, με στόχο τον εντοπισμό υπόπτων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε σκόπιμη πρόκληση της καταστροφής.

