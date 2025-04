Σάκκαρη Μαδρίτη: Λύγισε από τη Σβιτολίνα και βλέπει Ρώμη

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open ολοκληρώθηκε στον τέταρτο γύρο, καθώς ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από την Ελίνα Σβιτολίνα, σε έναν αγώνα όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Πλέον στρέφει την προσοχή της στο Rome Open, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή χωμάτινη σεζόν. Το ματς ξεκίνησε με ένταση και καλό ρυθμό. Η Σάκκαρη έδειξε αρχικά ανταγωνιστική, σβήνοντας δύο μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ, όμως η Σβιτολίνα επανήλθε, πίεσε και κατάφερε να σπάσει το σερβίς της Ελληνίδας για το 1-0. Η Ουκρανή έλεγξε τον ρυθμό, προηγήθηκε 4-2 και άντεξε την πίεση της Σάκκαρη στο όγδοο γκέιμ, όταν η Μαρία είχε μπρέικ πόιντ αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Με νέο μπρέικ στο 9ο γκέιμ, η Σβιτολίνα έκλεισε το σετ σε 45 λεπτά με 6-3.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε αρνητικά για τη Σάκκαρη, που βρέθηκε πίσω με 2-0 μετά από μπρέικ της Σβιτολίνα. Ωστόσο, η Ελληνίδα αντέδρασε, πήρε πίσω το μπρέικ και μείωσε σε 2-1, δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα το ματς. Παρ’ όλα αυτά, η Σβιτολίνα παρέμεινε σταθερή, πέτυχε νέο μπρέικ για το 3-1 και στη συνέχεια έφτασε στο 4-1. Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε. Μείωσε αρχικά σε 4-2 και στη συνέχεια με δικό της μπρέικ σε 4-3. Κρατώντας το σερβίς της, ισοφάρισε σε 4-4 και φάνηκε να ανακτά το momentum. Όμως η Ουκρανή αντέδρασε με άσο και έκανε το 5-4, πριν κλείσει το σετ με ακόμη ένα μπρέικ, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά με 6-4.

Η Σάκκαρη, παρότι έδειξε μαχητικότητα και πάλεψε για την ανατροπή στο δεύτερο σετ, δεν κατάφερε να βρει σταθερότητα και διάρκεια στο παιχνίδι της, απέναντι σε μια αντίπαλο που φάνηκε πιο έτοιμη ψυχολογικά και αγωνιστικά. Επόμενος σταθμός για την Ελληνίδα είναι το Rome Open, όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στις επιτυχίες ενόψει Roland Garros.

Putting on the pressure 🤚@ElinaSvitolina leads Sakkari 6-3 in 45 minutes!#MMOPEN pic.twitter.com/sJ0AF9g27m

— wta (@WTA) April 29, 2025