Εφές – Παναθηναϊκός: Απόδραση στην Πόλη και… match ball για Final 4!

Με καρδιά πρωταθλητή και νεύρα από ατσάλι, ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ έγραψε ιστορία στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 81-77 στο Game 3 των πλέι οφ της Euroleague. Μια νίκη–σταθμός, που του δίνει το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 και τον φέρνει ένα μόλις βήμα μακριά από το μεγάλο ραντεβού του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, σε ένα κλειστό και ψυχοφθόρο ματς, απέδειξε πως διαθέτει και την ποιότητα και τη δύναμη χαρακτήρα για να περάσει από ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της Ευρώπης. Αν και βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με +12 στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τέλους, καθώς η Εφές κατάφερε να επιστρέψει, ισοφάρισε στο 68-68, αλλά είδε το ματς να γλιστρά μέσα από τα χέρια της.

