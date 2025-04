Σκάφος “πέταξε” στον αέρα: Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα με ταχύπλοα σε λίμνη

Μια στιγμή τρόμου εκτυλίχθηκε σε αγώνα ταχυπλόων στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όταν ένα σκάφος εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά στον αέρα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 320 χλμ./ώρα. Το απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια του Desert Storm Shootout, σε μια προσπάθεια διάλυσης του ρεκόρ των 331 χλμ./ώρα. Οι δύο χειριστές του σκάφους «Skater 388», γνωστοί στους αγωνιστικούς κύκλους με τα παρατσούκλια «Τζον Γουέιν» και «Κλιντ Ίστγουντ», έχασαν τον έλεγχο τη στιγμή της κορύφωσης της ταχύτητας. Όπως καταγράφεται σε δραματικό βίντεο, το ταχύπλοο απογειώνεται, εκτελώντας πολλαπλές περιστροφές στον αέρα, πριν προσγειωθεί με τη μύτη στα νερά της λίμνης.

Speedboat attempting to break 206 mph record flips dramatically on Lake Havasu, crashing into the water. Both racers from Freedom One Racing sustained minor injuries but are OK. High winds may have contributed to the incident. pic.twitter.com/wJvmKTuk76

— NTC Report (@NTC_Report) April 27, 2025