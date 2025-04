Κασμίρ μακελειό: Τουρίστας έκανε zipline και από κάτω γινόταν η επίθεση

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της πολύνεκρης επίθεσης στο Κασμίρ, που έχει πυροδοτήσει επικίνδυνη ένταση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, κατέγραψε τυχαία ένας τουρίστας την ώρα που έκανε zip line. Ο 36χρονος Ρούσι Μπατ, βρισκόταν σε ύψος, όταν ξαφνικά άκουσε πυροβολισμούς και κατέγραψε εικόνες από ανθρώπους που έπεφταν στο έδαφος, καθώς δέχονταν πυρά. Το βίντεο παραδόθηκε σε Ινδό αξιωματικό, ο οποίος το μελέτησε επί τρεις ημέρες πριν επιτρέψει τη δημοσιοποίησή του. Μιλώντας στην Indian Express, ο Μπατ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Στους πρώτους 2-3 πυροβολισμούς δεν αντιλήφθηκα τι συνέβαινε. Μόλις όμως είδα 4-5 ανθρώπους να δέχονται πυρά και να πέφτουν στο έδαφος, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση». Όταν έφτασε στο τέλος της διαδρομής, άκουσε τη σύζυγο και τον γιο του να τον καλούν έντρομοι. Όπως του ανέφερε η γυναίκα του, δύο άνθρωποι είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, αφού οι δράστες τους είχαν ρωτήσει πρώτα για τη θρησκεία τους.

Ο Ρούσι Μπατ περιέγραψε ότι στην αρχή αναζήτησε καταφύγιο με την οικογένειά του, μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί, και τελικά κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι. Η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 26 νεκρούς.

