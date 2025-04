Penn Relays: Ένας αιώνας αγώνων και μια κούρσα ζωής

Εδώ και 129 χρόνια, η Φιλαδέλφεια γίνεται κάθε άνοιξη το «προσκύνημα» του παγκόσμιου στίβου. Από το 1895, όταν το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια διοργάνωσε τα πρώτα Penn Relays, μέχρι και σήμερα, η διοργάνωση αυτή παραμένει το αρχαιότερο και πιο πολυπληθές ετήσιο ραντεβού του κλασικού αθλητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες – μια πραγματική γιορτή της ταχύτητας, της αντοχής και του ανθρώπινου πείσματος. Με περισσότερους από 15.000 αθλητές όλων των ηλικιών, από μαθητές λυκείων έως βετεράνους, και πάνω από 100 αγωνίσματα μέσα σε μία εβδομάδα, τα φετινά Penn Relays (21–27 Απριλίου) απέδειξαν για άλλη μια φορά γιατί θεωρούνται σύμβολο παράδοσης και ανανέωσης στον παγκόσμιο στίβο.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης ξεχώρισε ο τελικός των 100 μέτρων για την κατηγορία ανδρών άνω των 80 ετών. Υπό καταρρακτώδη βροχή, με το κοινό να αποθεώνει τους ακούραστους δρομείς, ο 82χρονος Ντόμινικ Στελάτο αναδείχθηκε νικητής ύστερα από μια μάχη στήθος με στήθος, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 16.02 (με άνεμο -1.0). Σαν μικρό παιδί, πανηγύρισε με πηδηματάκια και χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά – αποδεικνύοντας πως το πνεύμα του αθλητισμού δεν γνωρίζει ηλικία. Το παγκόσμιο ρεκόρ για την κατηγορία παραμένει το 14.21 του Κέντον Μπράουν, αλλά ο Στελάτο έκλεψε τις καρδιές όλων. Παράλληλα, τα Penn Relays αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό και για το NCAA, του οποίου η ανοιξιάτικη σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ελληνική παρουσία ξεχωρίζει με τρία ονόματα που ήδη τραβούν τα βλέμματα:

Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει και το NCAA κορυφώνεται, οι Έλληνες αθλητές φαίνεται πως θα έχουν έντονο παλμό στις επερχόμενες μάχες για διακρίσεις.

The Penn Relays 80+ year old 100m is legit one of the most exciting races of the entire weekend pic.twitter.com/xr5vtt2H3I

— Travis Miller (@travismillerx13) April 26, 2025