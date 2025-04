Ξιφασκία – Ισραήλ: Ελβετοί γύρισαν την πλάτη στην ανάκρουση του ύμνου

Μια τελετή απονομής μετατράπηκε σε πεδίο πολιτικής έντασης, όταν η ελβετική ομάδα ξιφασκίας γύρισε demonstratively την πλάτη στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, πυροδοτώντας διπλωματική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες. Το επεισόδιο συνέβη στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Κ23, όπου το Ισραήλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο μετά από νίκη με σκορ 45-29 επί της Ελβετίας. Τρίτη κατετάγη η Ιταλία, που πήρε το χάλκινο. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ενώ οι Ισραηλινοί και οι Ιταλοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο στρεφόμενοι προς τις σημαίες για την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου, οι τέσσερις Ελβετοί αθλητές επέλεξαν επιδεικτικά να του γυρίσουν την πλάτη.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε αίσθηση και διχασμό στο κοινό, καθώς δεν είχε προηγηθεί κάποιο επεισόδιο στον τελικό – αντιθέτως, οι δύο ομάδες είχαν ανταλλάξει χειραψίες στο τέλος του αγώνα. Η πράξη των Ελβετών ερμηνεύτηκε διεθνώς ως σιωπηρή διαμαρτυρία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, αντέδρασε άμεσα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (Twitter), χαρακτηρίζοντας τη στάση των Ελβετών «ντροπιαστική»: «Ντροπή στην ομάδα της Ελβετίας για την έλλειψη σεβασμού. Δεν ξέρετε να χάνετε και συμπεριφερθήκατε με τρόπο που προσβάλλει τη χώρα που εκπροσωπείτε». Η Ελβετική Ομοσπονδία Ξιφασκίας, από την πλευρά της, δήλωσε έκπληκτη από την πράξη των αθλητών της, σημειώνοντας ότι θα εξετάσει το συμβάν και ενδέχεται να προχωρήσει σε μέτρα τις επόμενες ημέρες. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη μπροστά σε διεθνές κοινό και μεταδόθηκε ευρέως, επαναφέρει στο προσκήνιο τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και την πολιτική, με τις συμβολικές κινήσεις των αθλητών να μετατρέπονται σε πολιτικά μηνύματα με διεθνείς διαστάσεις.

