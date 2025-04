Βανκούβερ επίθεση: 30χρονος ο δράστης, αυξήθηκαν οι νεκροί

Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά η πολύνεκρη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Βανκούβερ, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος συγκεντρωμένων σε φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας, αφήνοντας πίσω του 11 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους κι ένα πεντάχρονο παιδί, και δεκάδες τραυματίες. Ο δράστης, 30 ετών και κάτοικος Βανκούβερ, συνελήφθη άμεσα στο σημείο, χάρη στην παρέμβαση πολιτών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Κάι-Τζι Άνταμ Λο κατηγορείται για οκτώ ανθρωποκτονίες δευτέρου βαθμού, ενώ αναμένονται επιπλέον διώξεις. Ο Λο έχει ήδη εμφανιστεί στο δικαστήριο και παραμένει υπό κράτηση. Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Στιβ Ρέι ανέφερε ότι αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα θύματα της επίθεσης περιλάμβαναν ανθρώπους ηλικίας από πέντε έως 65 ετών. Ο αξιωματικός τόνισε ότι τα έως τώρα στοιχεία δεν δείχνουν να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ αποκάλυψε ότι ο 30χρονος δράστης είχε σημαντικό ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

Canadian police say people killed after SUV plows into street festival in Vancouver. Driver in custody

Multiple people have been killed & injured after a driver plowed into a crowd at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, according to police reports.#Vancouver… pic.twitter.com/i4eMSZq5E8

