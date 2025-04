Αλεξάντρα Φρόλιχ: Νεκρή η συγγραφέας μπεστ σέλερ

Ένα φρικτό ξημέρωμα ήρθε να σκεπάσει τη ζωή της διάσημης συγγραφέως Αλεξάντρα Φρόλιχ, καθώς η 58χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο πλωτό της σπίτι στον ποταμό Έλβα, συγκλονίζοντας τη Γερμανία. Την ανατριχιαστική ανακάλυψη έκανε ο γιος της νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Όπως μεταδίδει το δίκτυο NDR, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η συγγραφέας είχε δεχθεί πυροβολισμό, γεγονός που πλέον οδηγεί σε ξεκάθαρη εκτίμηση περί δολοφονίας. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη απευθύνει έκκληση προς πιθανούς μάρτυρες, εστιάζοντας σε ύποπτες κινήσεις γύρω από το πλωτό σπίτι της Φρόλιχ κατά το κρίσιμο διάστημα από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 5:30 το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, δύτες επιχειρούν στον ποταμό Έλβα, αναζητώντας ενδεχομένως το φονικό όπλο, σε μια προσπάθεια να συνθέσουν το παζλ της δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο δράστης να ήταν γνωστός στο θύμα, ανοίγοντας σενάρια που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Η Αλεξάντρα Φρόλιχ δεν ήταν τυχαία φιγούρα στον κόσμο της γερμανικής λογοτεχνίας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως δημοσιογράφος στην Ουκρανία, όπου εξέδωσε περιοδικό αφιερωμένο στις γυναίκες. Αργότερα μετακόμισε στη Γερμανία, συνεργαζόμενη ως ανεξάρτητη ρεπόρτερ με κορυφαία περιοδικά, όπως το Stern. Το μεγάλο της βήμα έγινε το 2012, όταν έκανε το συγγραφικό της ντεμπούτο με το «My Russian Mother-in-Law and Other Catastrophes», ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τη δική της εμπειρία γάμου με Ρώσο σύζυγο. Το βιβλίο αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ του Der Spiegel και μεταφράστηκε στα γαλλικά. Η Φρόλιχ συνέχισε τη συγγραφική της πορεία με το αστυνομικό μυθιστόρημα «Death is a Certainty» το 2016 και το «Skeletons in the Closet» το 2019, καθιερώνοντάς την ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης γερμανικής μυθοπλασίας.