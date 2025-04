Βανκούβερ μακελειό: Γνωστός στις Αρχές ο 30χρονος που «καρφώθηκε» στο πλήθος

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας στο Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά. Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα, στη συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ, ενώ διευκρίνισε ότι «δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια». Ένας 30χρονος άνδρας από το Βανκούβερ, γνωστός στις Αρχές, συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και παρέμβαση του ίδιου του πλήθους. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ακόμη άγνωστος.

