Καναδάς αυτοκίνητο: «Βλέπαμε πτώματα παντού» – Περιγραφές σοκ για τον οδηγό του SUV που έπεσε στο πλήθος

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Βανκούβερ του Καναδά, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε πλήθος πολιτών που συμμετείχαν σε φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας, προκαλώντας νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο δράστης, 30 ετών, ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές και συνελήφθη αμέσως μετά το συμβάν από παρευρισκόμενους, σύμφωνα με την αστυνομία του Βανκούβερ. Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ανακοίνωση συγκεκριμένων αριθμών για θύματα και τραυματίες. Το δυστύχημα έγινε στη συνοικία Sunset on Fraser, γύρω στις 20:00 τοπική ώρα, την ώρα που η φιλιππινέζικη κοινότητα γιόρταζε την Ημέρα του Λάπου Λάπου, τιμώντας τον ιστορικό ηγέτη που είχε νικήσει τον Φερδινάνδο Μαγγελάνο το 1521.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης: «Άκουσα δυνατό θόρυβο και ουρλιαχτά, είδα ανθρώπους συνθλιμμένους στο δρόμο», δήλωσε η Άμπιγκεϊλ Αντίσο στην Vancouver Sun. Ο Ντέιλ Σελίπε, επίσης παρών, ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπήρχαν και παιδιά. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ένα μαύρο SUV με κατεστραμμένο μπροστινό μέρος, σταματημένο ανάμεσα σε συντρίμμια και υπαίθριες καντίνες. Λίγο πιο πέρα, διασώστες προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένους. «Ήταν δύσκολο να ξέρεις ποιον να βοηθήσεις πρώτο», δήλωσε η επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, μιλώντας για «πτώματα παντού».

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1

— Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025