Σάκκαρη Μαδρίτη: Διέλυσε την Παολίνι, Νο 6 στον κόσμο

Με μία εκπληκτική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη απέδειξε για άλλη μια φορά την κλάση της, συντρίβοντας την Τζάσμιν Παολίνι, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε πανηγυρικά στη φάση των «16» του Madrid Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην 29χρονη Ιταλίδα, επικρατώντας άνετα με 6-2, 6-1 σε ένα ματς διάρκειας μόλις 65 λεπτών.

Πλέον, η Σάκκαρη θα περιμένει την αντίπαλό της στον τέταρτο γύρο, που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Έλενα Ριμπάκινα και την Ελίνα Σβιτολίνα.

A masterclass from Maria 🎨@mariasakkari notches up her first top 10 win this year, defeating Paolini 6-2, 6-1!#MMOPEN pic.twitter.com/tbRpdNGzxD

— wta (@WTA) April 27, 2025