Μπαρτσελόνα: Κυπελλούχος με στυλ… NBA

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 32η φορά στην ιστορία της το Copa del Rey, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στην παράταση, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων των εποχών.

Ο πανηγυρισμός για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς είχε την υπογραφή του… θεάματος. Ανάμεσα στις αμέτρητες εικόνες που κυκλοφόρησαν, ξεχώρισαν οι στιγμές με τον Ραφίνια, τον Λαμίν Γιαμάλ και άλλους άσους της Μπαρτσελόνα να γιορτάζουν φορώντας γυαλιά ηλίου, δίνοντας στους πανηγυρισμούς μια αίσθηση… NBA.

Η «μόδα» αυτή έχει τις ρίζες της στο αμερικανικό μπάσκετ, όπου οι παίκτες του NBA συνηθίζουν να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος –και του πολυπόθητου δαχτυλιδιού– με γυαλιά ηλίου.

Αρχικά, τα γυαλιά χρησιμοποιούνταν για πρακτικούς λόγους: για την προστασία των ματιών από τα ανοιγμένα μπουκάλια σαμπάνιας στα αποδυτήρια. Σταδιακά, όμως, τα γυαλιά έγιναν κομμάτι του show και σύμβολο του εορτασμού, μιας κουλτούρας όπου το θέαμα και η προσωπική έκφραση παίζουν κεντρικό ρόλο.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι ομάδες του NBA φτιάχνουν ειδικά, εξατομικευμένα γυαλιά για τέτοιες στιγμές, με το λογότυπό τους χαραγμένο πάνω στα τζάμια.

Έτσι, η εικόνα του Ραφίνια, του Γιαμάλ και των συμπαικτών τους με γυαλιά ηλίου, δεν ήταν τυχαία: ήταν μια ακόμα απόδειξη της βαθιάς αμερικανικής επιρροής που πλέον αγγίζει και τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα.

Lamine Yamal dancing while wearing two pairs of glasses after winning the Copa del Rey 😂🕺 pic.twitter.com/8aoF4wrjU3

— ESPN FC (@ESPNFC) April 26, 2025