Η προειδοποίηση της Σελένα Γκόμεζ στη Τέιλορ Σουίφτ για τη Μπλέικ Λάιβλι

Φαίνεται πως η Σελένα Γκόμεζ είχε διακρίνει εδώ και χρόνια τα σύννεφα στη φιλία της Τέιλορ Σουίφτ με τη Μπλέικ Λάιβλι, πολύ πριν έρθει στην επιφάνεια η ρήξη ανάμεσά τους λόγω της πολύκροτης υπόθεσης του «It Ends With Us». Σύμφωνα με το Radar Online, που επικαλείται πηγή της Daily Mail, η Γκόμεζ είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της στη Σουίφτ, σχολιάζοντας τη στενή προσκόλληση της Λάιβλι. «Η Σελένα είχε προειδοποιήσει την Τέιλορ, λέγοντάς της ότι ένιωθε άβολα με τον τρόπο που η Μπλέικ την προσέγγιζε και την αποκαλούσε οικογένεια και καλύτερη φίλη», αποκαλύπτει η πηγή. Παρά τις κοινές εμφανίσεις και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στη διάρκεια μιας δεκαετούς φιλίας, η Γκόμεζ φέρεται να παρέμενε επιφυλακτική.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το όνομα της Σουίφτ ενεπλάκη στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us». Ο Μπαλντόνι, στην αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε, ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη φήμη της Τέιλορ ως μοχλό πίεσης για να περάσουν οι δικές της αλλαγές στο σενάριο. Ο ηθοποιός περιέγραψε μάλιστα μια συνάντηση σε ρετιρέ της Λάιβλι και του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς στη Νέα Υόρκη, παρουσία μιας «διάσημης φίλης» – που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ήταν η Σουίφτ – η οποία, όπως υποστήριξε, ενθουσιάστηκε με τις προτάσεις της Λάιβλι.

Σε ένα από τα επίμαχα μηνύματα, η Λάιβλι φέρεται να παρομοίασε τον εαυτό της με την Καλίσι από το «Game of Thrones», δηλώνοντας: «Έχω δράκους που προστατεύουν αυτούς για τους οποίους αγωνίζομαι – και εσύ θα επωφεληθείς από αυτούς». Η εμπλοκή αυτή φαίνεται να οδήγησε την Τέιλορ Σουίφτ να πάρει αποστάσεις από τη φίλη της. Ωστόσο, σύμφωνα με το Page Six, τόσο η Σουίφτ όσο και η Λάιβλι επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους την ένταση. Μάλιστα, η Μπλέικ Λάιβλι φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την ποπ σταρ για την ακούσια εμπλοκή της στην υπόθεση.

