Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του «Split Fiction»

Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά του επιτυχημένου βιντεοπαιχνιδιού «Split Fiction», υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Τζον Μ. Τσου, όπως αποκάλυψε το Variety. Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Ρετ Ρις και Πολ Βέρνικ, το συγγραφικό δίδυμο πίσω από το πολυαναμενόμενο «Deadpool & Wolverine», προσδίδοντας στο νέο εγχείρημα έναν αέρα εμπειρίας και δημιουργικότητας.

Η υπόθεση της ταινίας, ακολουθώντας τη λογική του παιχνιδιού της Hazelight Studios και της Electronic Arts, επικεντρώνεται σε δύο νέους συγγραφείς: έναν λάτρη της φαντασίας και έναν λάτρη της επιστημονικής φαντασίας, οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στους ίδιους τους φανταστικούς κόσμους που δημιούργησαν. Ο ρόλος που θα υποδυθεί η Σουίνι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Το «Split Fiction» σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του τον περασμένο Μάρτιο, πουλώντας δύο εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Η Hazelight Studios εξέφρασε τον ενθουσιασμό της με ανακοίνωσή της: «Απίστευτο… Ευχαριστούμε όλους τους θαυμαστές μας – νέους και παλιούς – για τον ενθουσιασμό και την υποστήριξή σας.»

Η κινηματογραφική μεταφορά του «Split Fiction» προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή λίστα μελλοντικών projects της Σίντνεϊ Σουίνι. Όπως ανέφερε το Deadline, η 27χρονη ηθοποιός θα συνεργαστεί επίσης με τον Μάικλ Μπέι για τη μεταφορά του κλασικού arcade παιχνιδιού της Sega, «OutRun», στη μεγάλη οθόνη, με τη Universal Pictures να βρίσκεται πίσω από την παραγωγή. Η Σουίνι, η οποία έχει αναλάβει και ρόλο συμπαραγωγού στο «OutRun», συνεχίζει να επεκτείνει την καριέρα της σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, συνδυάζοντας την επιτυχία της στην τηλεόραση με φιλόδοξα projects στο σινεμά.

