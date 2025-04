Τραμπ – Ζελένσκι Βατικανό: Συμβολική συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορική

Στη Ρώμη, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, πραγματοποιήθηκε τετ α τετ ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση έλαβε χώρα εντός της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, σε αυστηρά περιορισμένο κύκλο, και διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Λίγο αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη συνάντηση «καλή», εκφράζοντας την ελπίδα πως μπορεί να αποτελέσει «ιστορική στιγμή». «Είχαμε μια εποικοδομητική συνομιλία, πρόσωπο με πρόσωπο. Αγγίξαμε κρίσιμα ζητήματα: την ασφάλεια των πολιτών μας, την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και την επιδίωξη μιας σταθερής, διαρκούς ειρήνης που θα αποτρέψει μελλοντικές συγκρούσεις», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025