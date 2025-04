Diamond League 2025: Εκρηκτική έναρξη για την Ελίνα Τζένγκο

Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε η Ελίνα Τζένγκο στο πρώτο Diamond League της χρονιάς, κατακτώντας την πρώτη θέση στον ακοντισμό στην κινεζική πόλη Σιαμέν με κορυφαία βολή στα 64,75 μέτρα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την επίδοσή της, εξασφάλισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Τόκιο τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας το όριο των 64 μέτρων. Παράλληλα, κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων της διοργάνωσης και βελτίωσε το φετινό της προσωπικό ρεκόρ.

Η 23χρονη αθλήτρια, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μποτσκαριώβ, ξεκίνησε με μια αναγνωριστική βολή στα 53,56 μέτρα, ανεβάζοντας σταθερά την απόδοσή της στις επόμενες προσπάθειες. Αναλυτικά οι βολές της: 53,56 μ., 61,62 μ., 62,64 μ., 63,12 μ., 64,75 μ. και 60,76 μ. Με τη σημερινή της εμφάνιση, η Τζένγκο πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της, μετά τα 65,81 μ. που της χάρισαν το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου το 2022 και τα 65,40 μ. που σημείωσε την ίδια χρονιά στην Οστράβα.

Μετά τον αγώνα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι η πρώτη μου νίκη σε Diamond League. Παρά το κουραστικό ταξίδι και την καθυστέρηση στην πτήση μου, έμεινα συγκεντρωμένη και έκανα τον καλύτερο αγώνα που μπορούσα. Στόχος μου ήταν να ρίξω με σωστή τεχνική και το πέτυχα. Προχωράμε βήμα βήμα – επόμενος σταθμός είναι ξανά στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Φέτος έχουμε πολλούς αγώνες και φυσικά το μεγάλο όνειρο είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.»

Στην πρώτη της φετινή εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο, η Τατιάνα Γκούσιν κατέλαβε την όγδοη θέση στο άλμα εις ύψος. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,79 μ. και 1,84 μ., όμως απέτυχε στα 1,88 μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα της με τρία άκυρα άλματα.

