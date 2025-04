Τραμπ – Ουκρανία: Στην κόψη του διπλωματικού ξίφους

Με μια ανάρτηση γεμάτη νόημα και υπαινιγμούς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε το στίγμα μιας ιδιαίτερα τεταμένης ημέρας για την Ουκρανία και τις διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης, εστιάζοντας στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, σε ένα περιβάλλον έντονα φορτισμένο πολιτικά και συναισθηματικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος παραδέχθηκε δημόσια πως οι συνομιλίες ανάμεσα στις πέντε συμμετέχουσες χώρες –Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ουκρανία– έγιναν σε βαρύ κλίμα. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ελπίδα του ότι το κοινό έδαφος που αναζητείται μέσα από τη διπλωματία μπορεί να οδηγήσει, έστω και σταδιακά, στη σταθεροποίηση της κατάστασης και στην προοπτική μιας δίκαιης ειρήνης. «Τα συναισθήματα ήταν έντονα. Όμως είναι σημαντικό ότι πέντε χώρες βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με στόχο να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), δίνοντας έμφαση στη συμβολή όλων των μερών –και ιδίως της Ουάσινγκτον και των ευρωπαϊκών συμμάχων– στις ανταλλαγές απόψεων και προτάσεων. Η παρέμβασή του, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο σε γενικόλογες διατυπώσεις. Αντιθέτως, σε μια προσεκτικά δομημένη φράση, ο Ουκρανός πρόεδρος φρόντισε να στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη σθεναρή στάση του Κιέβου στο θέμα της Κριμαίας.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025