No Mercy: Οργή για το video game που βάζει τον παίκτη στη θέση του βιαστή

Αντιμέτωπη με οργισμένη παγκόσμια κατακραυγή βρίσκεται η πλατφόρμα Steam, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον χώρο της ψηφιακής διανομής βιντεοπαιχνιδιών, μετά την κυκλοφορία του «No Mercy» – ενός τίτλου που ξεπερνά κάθε όριο νοσηρότητας, καθώς τοποθετεί τον παίκτη στη θέση ενός βιαστή, ενθαρρύνοντας πράξεις σεξουαλικής βίας, αιμομιξίας και βασανιστηρίων. Το παιχνίδι, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα από τη μικρή ανεξάρτητη εταιρεία Zerat Games, χαρακτηριζόταν επίσημα ως προϊόν για ενηλίκους, περιλαμβάνοντας ωστόσο ρητές αναφορές σε «μη συναινετικές πράξεις», εκβιασμό και αιμομικτικές σχέσεις. Το πλέον σοκαριστικό: αυτές οι πράξεις δεν αποτελούσαν επιλογές αλλά υποχρεωτικά στοιχεία της εξέλιξης του σεναρίου.

Η περιγραφή του παιχνιδιού –που παρέμεινε αναρτημένο για εβδομάδες στο Steam– περιλάμβανε ανατριχιαστικά συνθήματα, όπως:

«Μη δέχεσαι ποτέ το όχι ως απάντηση», «σε αυτό το παιχνίδι θα γίνεις ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γυναίκας ή ο καλύτερος εραστής της», «πάρε αυτό που σου ανήκει – μην δείξεις κανένα έλεος». Ο παίκτης αναλάμβανε τον ρόλο ενός άντρα που βιάζει, κακοποιεί και δολοφονεί γυναίκες, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται ως συγγενικά του πρόσωπα. Ο τίτλος των Zerat Games διαφημιζόταν μέσω της πλατφόρμας ως… προσομοίωση εκδίκησης, με τις πράξεις βίας να χαρακτηρίζονται ως «τιμωρία».

Το σκάνδαλο με το «No Mercy» έρχεται να θυμίσει μια παλαιότερη –και εξίσου νοσηρή– υπόθεση: το παιχνίδι «Rape Day» που φιλοξενήθηκε στην ίδια πλατφόρμα το 2019, προκαλώντας τότε παγκόσμια κατακραυγή. Η Valve, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Steam, είχε αναγκαστεί να το αποσύρει, υποκύπτοντας στην πίεση χρηστών, ακτιβιστών και οργανώσεων. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται με το «No Mercy», το πρόβλημα παραμένει δομικό: η απουσία ουσιαστικών φίλτρων, η χαλαρή επιτήρηση του περιεχομένου και η έλλειψη ηθικής ευθύνης από την πλατφόρμα, επιτρέπουν την κυκλοφορία τίτλων που δεν απλώς σοκάρουν – αλλά κανονικοποιούν τη βία και την κακοποίηση.

Παρά τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για υπηρεσία ενηλίκων, το Steam είναι τεχνικά προσβάσιμο σε εφήβους και παιδιά, γεγονός που πολλαπλασιάζει την ανησυχία. Η κυκλοφορία του «No Mercy» καταδεικνύει με τον πιο κραυγαλέο τρόπο τη διαφορετική αντίληψη των ορίων ανάμεσα στην ελευθερία της δημιουργίας και στην καταχρηστική προώθηση της βίας ως ψυχαγωγίας. Το hashtag #NoMercyGame έγινε τις τελευταίες ημέρες σημείο εστίασης χιλιάδων χρηστών που καταδικάζουν την κυκλοφορία του τίτλου, ενώ πληθαίνουν οι εκκλήσεις για την άμεση απόσυρση του παιχνιδιού και για αναθεώρηση των κανόνων δημοσίευσης του Steam.

whoever played that “no mercy” game on steam needs to be investigated alongside the developers and publishers. men don’t have enough with abusing us in real life, now they make games to fantasize about it too. why can’t we, women, feel safe anywhere?

— alba (@unhingedboa) April 10, 2025