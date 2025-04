«Toy Story 5»: Ο Τομ Χανκς μπήκε στο στούντιο

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο Τομ Χανκς ανακοίνωσε ότι μπήκε ξανά στο στούντιο ηχογράφησης, φορώντας – έστω και ηχητικά – το καπέλο του αγαπημένου μας καουμπόι Γούντι. Η επιστροφή του σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της παραγωγής του Toy Story 5, γεμίζοντας ενθουσιασμό τους θαυμαστές κάθε ηλικίας. «Πρώτη μέρα δουλειάς για μια συγκεκριμένη Ιστορία Νο 5! Χρειάζεστε μια ένδειξη; Disney. Studio B», έγραψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, κλείνοντας το μάτι στους αφοσιωμένους fans του franchise που ξεκίνησε το 1995. Στο πλευρό του και πάλι, ο ακούραστος Τιμ Άλεν, που επιστρέφει ως η φωνή του Μπαζ Λάιτγερ, του διαστημικού ήρωα που έγινε φίλος – και τελικά οικογένεια – του Γούντι.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία της σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026, επαναφέροντας στη μεγάλη οθόνη έναν κόσμο που αγαπήσαμε όσο λίγοι. Αν και το σενάριο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ο σκηνοθέτης Άντριου Στάντον, που μίλησε στο D23 Expo 2024, έδωσε μια πρώτη γεύση για την κατεύθυνση της ιστορίας: Η νέα ταινία θα εξερευνήσει τη σύγχρονη σχέση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την απομάκρυνσή τους από τα παραδοσιακά παιχνίδια φαντασίας – μια συγκινητική αλλά και ρεαλιστική θεματική που υπόσχεται να ακουμπήσει ευαίσθητες χορδές. Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία θα σηματοδοτήσει και το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μακένα Χάρις, παραγωγού του επιτυχημένου Elemental, η οποία θα συνεργαστεί με τον Στάντον για τη νέα σελίδα του έπους της Pixar. Από το To infinity and beyond στο παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ, η παρέα του Toy Story ετοιμάζεται να επιστρέψει – πιο συγκινητική, επίκαιρη και ανθρώπινη από ποτέ.