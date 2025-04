Κωνσταντινούπολη σεισμός 6,2 Ρίχτερ: Διαρκείς μετασεισμοί, σε πανικό οι κάτοικοι

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων μετατράπηκε σε πανικό. Ήταν 12:49 το μεσημέρι, όταν η γη σείστηκε με σφοδρότητα στη βορειοδυτική Τουρκία, σημαίνοντας συναγερμό στην Κωνσταντινούπολη. Ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή της Σηλυβρίας – περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης – προκάλεσε τρόμο και αβεβαιότητα σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες μητροπόλεις του κόσμου.

Η σεισμική δραστηριότητα δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο μετασεισμοί μεγέθους 5 Ρίχτερ και ένας τρίτος 4,5 Ρίχτερ, αυξάνοντας την ανησυχία για τη σταθερότητα των κατασκευών στην πληγείσα περιοχή. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν εκτός κτιρίων, ειδικά εκείνων που έχουν υποστεί ζημιές, και να παρακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν έντρομοι σπίτια, γραφεία και καταστήματα. Οι εικόνες που έρχονται στο φως είναι αποκαλυπτικές: άνθρωποι σε πάρκα, παιδιά αγκαλιασμένα με τους γονείς τους, ηλικιωμένοι καθισμένοι στο πεζοδρόμιο. Ο αστικός ιστός, παρότι δεν φαίνεται να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, δοκιμάστηκε έντονα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για καταρρεύσεις ή τραυματισμούς.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο στούντιο του CNN Turk, με την παρουσιάστρια του δελτίου να σταματά απότομα την αφήγηση και να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, καθώς το στούντιο ταλαντεύεται. Παράλληλα, πολυάριθμα βίντεο από χρήστες των social media αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου: φωτιστικά που αιωρούνται, αντικείμενα που πέφτουν, φωνές που σβήνουν από τον φόβο.

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks. pic.twitter.com/dnco5ndj3Z

— Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025