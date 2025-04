Ιερουσαλήμ φωτιά: «Ίσως χρειαστούμε ενισχύσεις από την Ελλάδα», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με τις πυρκαγιές που κατακαίνε δασικές εκτάσεις στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, με τις ισραηλινές αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης. Η σοβαρότητα της κατάστασης ώθησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ανακοινώσει πως εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής σε διεθνή βοήθεια, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων χωρών στις οποίες ενδέχεται να απευθυνθεί η χώρα.

Από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση επικοινωνία με την Αθήνα αλλά και με άλλες γειτονικές χώρες, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί. «Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δείχνοντας την ένταση της αγωνίας που επικρατεί στα κυβερνητικά επιτελεία.

Οι φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης σε δασώδεις περιοχές, με την ξηρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες να επιταχύνουν την εξάπλωσή τους. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν σε οργανωμένες απομακρύνσεις κατοίκων από πολλαπλούς οικισμούς, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου, έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών αεροσκαφών και μέσων διάσωσης. «Η αστυνομία του Ισραήλ, η συνοριακή αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης, η Αρχή Φύσης και Πάρκων, καθώς και οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κρίσης», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

⚡️Hebrew media:

Massive fires near the Beit Shemesh settlement in Jerusalem and surrounding areas.

Route 6 (both directions) and Route 38 southbound near Bab Al-Wadi are closed due to the fires. pic.twitter.com/vn2hyusjom

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) April 23, 2025