Την είδε σε μια διαφημιστική πινακίδα. Μετά, η μοίρα τους έφερε κοντά.

Όταν ο Τσάικ Οζά γνώρισε από κοντά την Κέλι Μπράουν, εκείνη δεν ήταν έτοιμη για σχέση. Όμως εκείνος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης Τσάικ Αντουάν Οζά αντίκρισε την Κέλι Μοντόγια Μπράουν, δημοσιογράφο, εκείνη φάνταζε τεράστια – κυριολεκτικά. Η εικόνα της του χαμογελούσε από μια γιγαντοαφίσα τηλεοπτικού σταθμού του NBC στη Νέα Ορλεάνη. Ήταν στα τέλη του 2018, όταν ο Οζά βρισκόταν στην πόλη για κινηματογραφικό πρότζεκτ. Δεν ήξερε τίποτα για εκείνη – και όμως, μαγνητίστηκε αμέσως. Την ξαναείδε μερικούς μήνες μετά, στις αρχές του 2019, όταν επισκέφθηκε ξανά τη Νέα Ορλεάνη. Αυτήν τη φορά, εμφανίστηκε στην τηλεόρασή του ως παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής με την κυκλοφοριακή ενημέρωση. «Είπα στη μητέρα μου πόσο όμορφη είναι και ότι πρέπει να τη γνωρίσω», θυμάται ο Οζά.

Ζήτησε από τον φίλο του Έντουαρντ Μπάκλς, καλά δικτυωμένο στην πόλη, αν τυχαίνει να τη γνωρίζει. «Και πράγματι, τη γνώριζε», λέει ο Οζά. Είχαν φοιτήσει μαζί στο Πανεπιστήμιο Dillard. Ο Οζά τού ζήτησε να τους φέρει σε επαφή – αλλά ο Μπάκλς δεν ήξερε πώς να την εντοπίσει. Πέρασαν μήνες. Ο Οζά αστειεύεται πως σκέφτηκε να οργανώσει ακόμη και ένα πάρτι τύπου «Γκάτσμπι» στη Νέα Ορλεάνη, μόνο και μόνο για να τη συναντήσει. Πριν το πραγματοποιήσει, η μοίρα έκανε το δικό της παιχνίδι.

Ήταν Ιούλιος του 2019, την εβδομάδα του Essence Festival – ενός μεγάλου φεστιβάλ μουσικής και πολιτισμού για μαύρες γυναίκες – όταν τελικά την είδε από κοντά. «Ήμουν στο λόμπι του Ace Hotel και ξαφνικά μπήκε εκείνη, χαμογελαστή, να χορεύει με τις φίλες της», λέει ο Οζά. «Είχε μια παρουσία αλησμόνητη. Χάραξε τη μνήμη μου για πάντα». Ο φίλος του, ο Μπάκλς, ήταν μαζί του. «Τον κοίταξα και του είπα: “Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις”», θυμάται. Ο Μπάκλς τους σύστησε. Εκείνη δέχθηκε ευγενικά τον αριθμό του, χωρίς να του δώσει τον δικό της. Η Μπράουν θυμάται: «Η προσέγγισή του ήταν σοβαρή, συνειδητή. Μου μίλησε για τους γονείς του, ότι είναι σκηνοθέτης… όλο το βιογραφικό του». Τότε, ωστόσο, βρισκόταν στο τέλος μιας σοβαρής σχέσης. «Ήταν πολύ νωρίς. Δεν μπορούσα να μπω σε κάτι καινούργιο», εξηγεί.

Αν και δεν άκουσε ξανά νέα της μετά τη βραδιά εκείνη, ο Οζά δεν αποθαρρύνθηκε. «Τη σκεφτόμουν με έναν σχεδόν ποιητικό τρόπο», λέει. «Δεν ήμουν επίμονος με την κακή έννοια. Αλλά ήμουν σταθερός». Έναν μήνα αργότερα, της έκανε follow στο Instagram. Εκείνη ανταπέδωσε. Άρχισαν να ανταλλάσσουν ελαφρά μηνύματα – «είχε μια πορτοκαλί περούκα και τη ρώτησα ποιο είναι το alter ego της. Μου είπε “Peaches”». Λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Οζά τής πρότεινε να πάνε κάπου «όπου δεν είχε ξαναπάει». Από τότε μέχρι το ραντεβού τους αντάλλαζαν καθημερινά τηλεφωνικές συνομιλίες. «Χρωστάμε τη σχέση μας σε εκείνες τις εβδομάδες στο τηλέφωνο», λέει ο ίδιος. Το πρώτο τους επίσημο ραντεβού έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2019. Η Μπράουν είχε μαζί της μια φίλη. «Ήξερα ότι έπρεπε να την κερδίσω κι εκείνη», θυμάται ο Οζά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τα κατάφερε. «Ήταν υπέροχος», είπε η Μπράουν. «Περάσαμε καταπληκτικά. Τον ερωτεύτηκα». Εκείνος, μετά το ραντεβού, έστειλε μήνυμα στον κολλητό του: «Βρήκα τη γυναίκα μου. Γυρνάω πίσω στη Νέα Ορλεάνη».

Τρεις εβδομάδες αργότερα, είχαν το δεύτερο ραντεβού τους. Πέταξε στο Μπατόν Ρουζ, όπου είχε μετακομίσει η Μπράουν για δουλειά. «Ήταν τόσο έξυπνος και κοσμογυρισμένος. Ένιωθα πως ήμουν θησαυρός που έψαχνε όλη του τη ζωή», λέει η ίδια. Την πρώτη τους Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εκείνος της είπε «σ’ αγαπώ» για πρώτη φορά στο Σικάγο, όπου την κάλεσε. Το καλοκαίρι έγιναν και επίσημα ζευγάρι. Η Μπράουν ταξίδεψε τον Μάρτιο του 2020 στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Οζά A Kid From Coney Island. «Δεν ήθελα να φύγω», είπε – αν και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μετακόμιζε εκεί. Μετά από ένα ταξίδι στο Μεξικό, το Νοέμβριο του 2020, ο Οζά την έπεισε να πετάξει μαζί του στη Νέα Υόρκη. «Είχα προβλήματα στη δουλειά. Είπα, “ας το δοκιμάσω”», εξηγεί. Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία, υπέβαλε αίτηση στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Columbia. Αν γινόταν δεκτή, θα έμενε. Και έγινε. Το ζευγάρι μετακόμισε μαζί στο Τζέρσεϊ Σίτι, ενώ το 2023 αγόρασαν σπίτι στη Νέα Ορλεάνη.

Στις 24 Ιουνίου 2023, ο Οζά της έκανε πρόταση γάμου στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο ταξιδιού για το φεστιβάλ Cannes Lions. Ήταν ένας προορισμός που εκείνη ονειρευόταν χρόνια. Την ξάφνιασε φέρνοντας κρυφά και την καλύτερή της φίλη. «Ήταν μαγικό», είπε ο Οζά. «Το καλύτερο δεν ήταν μόνο που είπε “ναι”, αλλά η έκπληξή της όταν είδε την καλύτερή της φίλη εκεί». Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Οζά της έγραφε καθημερινά ραβασάκια. Για την πρόταση, της έδωσε ένα χειρόγραφο γράμμα σε μορφή παπύρου. Παντρεύτηκαν στις 12 Απριλίου 2025 στη Felicity, μια εκκλησία που έχει μετατραπεί σε χώρο γάμων στη Νέα Ορλεάνη, παρουσία 140 καλεσμένων. Η τελετή περιλάμβανε κουαρτέτο εγχόρδων που έπαιζε soul και R&B – και όλη η εκκλησία τραγουδούσε μαζί.

Η νύφη φόρεσε ένα εφαρμοστό φόρεμα-γοργόνα της Martina Liana και ο γαμπρός ένα μαύρο σμόκιν από τον σχεδιαστή Chris Fellow. Αργότερα, εμφανίστηκε με μπλουζάκι με αερογραφία που έγραφε «Kellie Ozah». Το γλέντι κορυφώθηκε με ένα «second line» – την παραδοσιακή πατινάδα της Νέας Ορλεάνης με μπάντα, παραδοσιακά μαντήλια και χορό στους δρόμους με συνοδεία τροχονόμων.

