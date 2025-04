Ναδάλ: «Δεν μου λείπει καθόλου το τένις»

Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, λάμψη και αθλητική υπερηφάνεια, ο Ράφαελ Ναδάλ τιμήθηκε με το βραβείο Laureus Sporting Icon Award στη Μαδρίτη, κλείνοντας και επίσημα τον κύκλο μιας καριέρας που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο παγκόσμιο τένις. Ο Ισπανός θρύλος, κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam και αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς του χώματος», παραβρέθηκε στην τελετή με τη γνωστή του σεμνότητα και ένα βλέμμα που δεν έψαχνε το παρελθόν, αλλά κοίταζε μπροστά.

Αν και έχει αποσυρθεί από τα κορτ από τα τέλη του 2024, ο 38χρονος Ναδάλ έδειξε πως το κεφάλαιο του επαγγελματικού τένις έχει κλείσει μέσα του με πληρότητα και εσωτερική ισορροπία. «Δεν μου λείπει καθόλου το τένις», δήλωσε με ειλικρίνεια, προτού συμπληρώσει με το χαμόγελο εκείνου που φεύγει από τη σκηνή γεμάτος: «Όχι γιατί το άφησα κουρασμένος ή γιατί έπαψα να το αγαπώ. Το αντίθετο. Το αγαπούσα όσο τίποτε άλλο. Ήμουν παθιασμένος με αυτό που έκανα κάθε μέρα της ζωής μου. Αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς άλλο. Και τότε, πρέπει να ξέρεις πώς να κλείνεις μια εποχή. Εγώ την έκλεισα».

Ήρεμος, γειωμένος και πάντα ευγενής, ο Ναδάλ έδειξε για μια ακόμη φορά πως το μεγαλείο του δεν μετριέται μόνο σε τίτλους, αλλά κυρίως στην ικανότητά του να φεύγει όταν αισθάνεται ότι ολοκλήρωσε τον προορισμό του. Το βραβείο «Sporting Icon» ήρθε όχι απλώς να τιμήσει τα επιτεύγματά του, αλλά να αναγνωρίσει την επιρροή του ως πρότυπο αθλητικής ηθικής, πείσματος και ταπεινότητας.

Thank you @LaureusSport for a very special recognition. It has been a unique night in Madrid surrounded by great athletes and sports icons.

Congratulations to all the winners! 👏🏻 pic.twitter.com/mGnIvuAS0C

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 21, 2025