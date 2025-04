Βινίσιους ντοκιμαντέρ: Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας

Ένα ταξίδι γεμάτο πάθος, προκλήσεις και θριάμβους ετοιμάζεται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο χαρισματικός αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Βραζιλίας, θα ανοίξει για πρώτη φορά τα χαρτιά της ζωής του μέσα από ένα πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, που υπόσχεται να φωτίσει την άγνωστη πλευρά ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου 2025, και οι φίλοι της μπάλας ανά τον κόσμο ετοιμάζονται να βυθιστούν στην προσωπική διαδρομή ενός ποδοσφαιριστή που δεν έπαψε ποτέ να μάχεται – όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και έξω από αυτά.

Η παραγωγή, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, καταγράφει σε πρώτο πρόσωπο τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του Βινίσιους. Από τις πρώτες του ντρίμπλες στους δρόμους του Σάο Γκονσάλο, έως την καθιέρωσή του ως ο νέος ηγέτης της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης και της «σελεσάο». Μια πορεία φωτισμένη από το ταλέντο, αλλά σημαδεμένη και από τα εμπόδια που χρειάστηκε να ξεπεράσει – ρατσιστικά επεισόδια, ψυχολογική πίεση, τραυματισμούς, αλλά και το άγρυπνο βλέμμα ενός ολόκληρου έθνους που περιμένει. «Ανακαλύψτε την αθέατη πλευρά ενός σπουδαίου πρωταθλητή, τα όνειρα και τις δυσκολίες που σφυρηλάτησαν τον χαρακτήρα του», αναφέρει χαρακτηριστικά το Netflix, προλογίζοντας ένα ντοκιμαντέρ που δεν θα είναι απλώς μια αθλητική βιογραφία, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο του Βινίσιους Τζούνιορ.

Get an inside look at the triumphs and challenges of one of the greatest Brazilian football players in recent history, Vini Jr.

Baila, Vini premieres May 15! pic.twitter.com/MhNjYa4lmN

— Netflix (@netflix) April 22, 2025