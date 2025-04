Πάπας Φραγκίσκος: Ένας αληθινός ποιμένας των απλών ανθρώπων

Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας παπικής διαδρομής που έσπασε παραδόσεις, συγκλόνισε δομές και έδωσε νέα πνοή στον ρόλο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Ο κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, πρώτος πάπας από τη Λατινική Αμερική και μοναδικός Ιησουίτης που ανέλαβε τον παπικό θρόνο, γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1936 στο Μπουένος Άιρες. Ήταν γιος Ιταλών μεταναστών — ο πατέρας του εργαζόταν ως λογιστής στους σιδηρόδρομους της Αργεντινής, ενώ η μητέρα του ήταν νοικοκυρά. Από τα πρώτα του βήματα, φάνηκε πως η ζωή του δεν θα κυλούσε μέσα στα συνηθισμένα πλαίσια. Σπούδασε φιλοσοφία, δίδαξε λογοτεχνία και ψυχολογία σε καθολικά κολέγια και χειροτονήθηκε ιερέας το 1969. Το 1986, ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές στη θεολογία στη Γερμανία, εμβαθύνοντας στις ρίζες της δυτικής χριστιανικής σκέψης. Το 1992 έγινε επίσκοπος και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, κατακτώντας με την απλότητά του και την αφοσίωσή του τις καρδιές των απλών πιστών.

Η εκλογή του στον παπικό θρόνο, στις 13 Μαρτίου 2013, αποτέλεσε ιστορική τομή. Με το όνομα «Φραγκίσκος», προς τιμήν του Αγίου της Ασίζης, ο νέος πάπας ξεκίνησε μια αποστολή με έντονο ανθρωπιστικό πρόσημο και ξεκάθαρο μήνυμα για φτωχούς, περιθωριοποιημένους και κατατρεγμένους. Η πρώτη του δήλωση από τον εξώστη του Αγίου Πέτρου ήταν λιτή αλλά συγκλονιστική: «Οι καρδινάλιοι έφτασαν μέχρι την άκρη του κόσμου για να εκλέξουν τον νέο επίσκοπο Ρώμης». Συνειδητά απέφυγε τα εξωτερικά σύμβολα ισχύος. Φόρεσε σιδερένιο αντί για χρυσό σταυρό, απαρνήθηκε το πολυτελές παπικό διαμέρισμα και προτίμησε τον ξενώνα του Βατικανού. Προέταξε τη φιλανθρωπία έναντι της επιδεικτικής τελετουργίας, αναδεικνύοντας το πρόσωπο μιας Εκκλησίας που «κατεβαίνει στον δρόμο» και στέκεται δίπλα στον άνθρωπο της ανάγκης.

im not religious but damn ang lungkot ng passing ni Pope Francis, he’s probably the most progressive pope we had so far. during his last days on earth, he was calling for peace and ceasefire in gaza, he’s even in favor of same sex union. ang lungkot :(( pic.twitter.com/tDwvSTFOs2

