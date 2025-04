Κέντρικ Ναν MVP: «Δεν υπάρχει εγώ χωρίς εσάς»

Ο Κέντρικ Ναν είναι και με τη… βούλα ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου της Euroleague για τη σεζόν 2024-2025. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR παρέλαβε το βαρύτιμο βραβείο του MVP κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας στο ΟΑΚΑ, σε μια τελετή λιτή, αλλά φορτισμένη με συναίσθημα και δυνατούς συμβολισμούς. Το κουτί με το τρόπαιο δεν το έφεραν οποιοιδήποτε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνοδευόμενος από τον μικρό του γιο, Παύλο, ήταν αυτοί που του το παρέδωσαν, την ώρα που το ΟΑΚΑ πλημμύριζε από τα συνθήματα των συμπαικτών του Ναν: «MVP! MVP!» Και καθώς η αναγνώριση συνοδευόταν από ελληνική… ψυχή, τα ηχεία δεν θα μπορούσαν να παίξουν τίποτα άλλο πέρα από το «Δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σύνδεση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Αμερικανό και το κοινό του Παναθηναϊκού.

@Paobcgr owner Giannakopoulos and his son presents @nunnbetter_ with the award

Family club and a trophy not just for Nunn, but for the team ️ pic.twitter.com/qryhgiA2eu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2025