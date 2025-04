Πόλα Γουάιτ: «Οι χριστιανοί πρέπει να επισκέπτονται το Ισραήλ για να γίνουν δεκτοί στον παράδεισο»

Aντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση της Πόλα Γουάιτ, στενής συνεργάτιδας και συμβούλου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία υποστήριξε ότι οι Χριστιανοί θα πρέπει να είναι “υποχρεωμένοι” να επισκεφτούν το Ισραήλ για να μπουν στον Παράδεισο. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησής της με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο όπου οι θρησκευτικές ελευθερίες και οι διαθρησκευτικές σχέσεις στην περιοχή τελούν υπό έντονη πίεση λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Νετανιάχου, η Γουάιτ επαναδιατύπωσε τον ισχυρισμό ότι οι καταγγελίες για δίωξη των Χριστιανών Παλαιστινίων από το Ισραήλ αποτελούν “ψευδή αφήγηση”, την οποία –όπως είπε– πιθανόν υποκινούν χώρες όπως το Κατάρ ή το Ιράν. «Υπάρχει μια ψευδής αφήγηση ότι το Ισραήλ είναι αντιχριστιανικό. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια», δήλωσε η Γουάιτ, προσθέτοντας ότι τέτοιες αναφορές στόχο έχουν να «διχάσουν τις κοινότητες πίστης». Αντίστοιχα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά ότι το Ισραήλ επιδίδεται σε οποιαδήποτε μορφή δίωξης κατά των χριστιανών, χαρακτηρίζοντας τέτοιες αναφορές ως «fake news».

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές βρίσκονται σε διάσταση με καταγγελίες διεθνών εκκλησιαστικών οργανισμών, που έχουν επανειλημμένα επισημάνει τη στοχοποίηση του χριστιανικού πληθυσμού στα Παλαιστινιακά εδάφη. Ο Yousef Daher, συντονιστής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στην Ιερουσαλήμ, είχε δηλώσει το 2023 πως «οι Χριστιανοί νιώθουν διωγμένοι, ως θρησκεία, σε αυτή τη χώρα», ενώ είχε επισημάνει ότι επιθέσεις κατά κληρικών και προσκυνητών στην Ιερουσαλήμ συμβαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, ιδίως στην ιστορική διαδρομή της Via Dolorosa. «Έχουμε καταθέσει πολλές καταγγελίες στην αστυνομία, μαζί με αποδείξεις από βίντεο, αλλά δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση», δήλωσε ο Daher. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 12 με 13 περιστατικά επιθέσεων σε εκκλησιαστική περιουσία έχουν καταγραφεί μέσα σε έναν χρόνο. «Το μίσος είναι υπαρκτό. Πρόκειται για μίσος απέναντι στον χριστιανισμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της Πόλα Γουάιτ περί «υποχρεωτικής» επίσκεψης στο Ισραήλ από τους Χριστιανούς, αν και δεν εκφράζει επίσημη θεολογική θέση, προκάλεσε έντονη δυσφορία σε εκκλησιαστικούς και πολιτικούς κύκλους, οι οποίοι την κατηγορούν για εργαλειακή χρήση της θρησκείας και προσβολή της πίστης.

Trump’s Protestant faith advisor Paula White says Christians should be “mandated to go to Israel before you get to heaven.”

