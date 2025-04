Δραματική υπόθεση στη Βραζιλία: Παιδί νεκρό από δηλητηριασμένα πασχαλινά αυγά

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Βραζιλία, με πρωταγωνίστρια μια 35χρονη γυναίκα που φέρεται να επιχείρησε να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της δηλητηριάζοντας πασχαλινά αυγά που έστειλε στη νέα του οικογένεια. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να δίνουν μάχη για τη ζωή η μητέρα και η έφηβη κόρη του. Η Jordélia Pereira Barbosa, 35 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη 17 Απριλίου, καθώς θεωρείται η βασική ύποπτη για τον θάνατο του 7χρονου Luis Silva και τη δηλητηρίαση της μητέρας του Mirian Lira, 32 ετών, και της 13χρονης κόρης της Evelyn Fernanda. Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μαρανιάν, στη βόρεια Βραζιλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το ρεπορτάζ του Imperatriz Online, η Barbosa φέρεται να αγόρασε σοκολατένια πασχαλινά αυγά, τα οποία δηλητηρίασε και στη συνέχεια έστειλε ως «δώρο» στη νέα σύντροφο του πρώην της. Το πακέτο συνοδευόταν από σημείωμα με την ένδειξη: «Με αγάπη, στη Mirian Lira. Καλό Πάσχα». Η Lira, ανυποψίαστη, μοίρασε τα αυγά στα παιδιά της. Ο μικρός Luis αρρώστησε αμέσως μετά την κατανάλωση της σοκολάτας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη της νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τις κρατήσουν στη ζωή.

DESFECHO OVO DE PÁSCOA ENVENENADO: Suspeita de envenenar ovo que matou menino usou peruca ao comprar chocolate.

Jordélia Pereira aparece em imagens de uma câmera de segurança com um disfarce. Ela é ex-namorada do atual companheiro da mãe do menino, que também foi envenenada. pic.twitter.com/x7insYPk6L

