Barcelona Open 2025: Για τον 3ο τίτλο το Πάσχα o Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Χόλγκερ Ρούνε ετοιμάζονται να συγκρουστούν ανήμερα του Πάσχα (17:00, Cosmote Sport 6) στον μεγάλο τελικό του Barcelona Open, σε μία μάχη που υπόσχεται υψηλό επίπεδο και έντονη αγωνία.

Ο Ισπανός πρωταθλητής επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση του Γάλλου Γκαέλ Μονφίς (6-2, 6-4), εξασφαλίζοντας για ακόμα μία χρονιά την παρουσία του στον τελικό της Βαρκελώνης. Από την άλλη, ο δυναμικός Δανός Ρούνε απέκλεισε με πειστική εμφάνιση τον Κάρεν Χατσάνοφ (6-3, 6-2), γράφοντας το δικό του εισιτήριο για τη μάχη του τίτλου.

Inevitable. @carlosalcaraz defeats Fils 6-2 6-4 to reach his third straight final in Barcelona! #BCNOpenBS pic.twitter.com/8FShNk14gk

Ο Αλκαράθ, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει το τουρνουά το 2022 και το 2023, κυνηγά το τρίτο του τρόπαιο στη Βαρκελώνη μέσα σε τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο χώμα. Μάλιστα, με φόντο τη φετινή του επιτυχία στο Monte Carlo Masters, συνεχίζει με φόρα τη φετινή χωμάτινη σεζόν, διεκδικώντας κάθε κορυφή.

Στο μεταξύ τους παρελθόν, οι δύο τενίστες έχουν τεθεί αντιμέτωποι τρεις φορές — καμία όμως στο χώμα — με τον Αλκαράθ να προηγείται στις νίκες με 2-1. Η αυριανή μονομαχία υπόσχεται ένταση, ποιότητα και, φυσικά, έναν ακόμη τίτλο για τον νικητή.

His home.@carlosalcaraz is now 29-1 in his last 30 matches on Spanish clay courts 🤯#BCNOpenBS pic.twitter.com/XwYsVPYIIJ

— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2025