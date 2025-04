Ύπνο χωριστά: Όλοι λένε ναι

Όταν η Νάταλι και ο Σέιν Πλάμερ αποφάσισαν πριν από 12 χρόνια να μετακομίσουν σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια, το μόνο που επιδίωκαν ήταν… να κοιμούνται καλύτερα. Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και 24 χρόνια και ζει στο Μερίντιαν του Αϊντάχο, ήθελε απλώς να απαλλαγεί η κυρία Πλάμερ από το ροχαλητό του συζύγου της (το κατάφερε). Παράλληλα, σκέφτηκαν ότι ίσως ο κύριος Πλάμερ, 47 ετών και πιο τακτικός από τους δύο, θα απολάμβανε έναν χώρο μόνο για τον εαυτό του (και αυτό έγινε). Αυτό που δεν περίμεναν, ήταν πόσο θετικά θα επηρέαζε αυτή η αλλαγή την ερωτική τους ζωή. «Η συχνότητα έχει σίγουρα αυξηθεί», δήλωσε η κα Πλάμερ, επίσης 47 ετών. «Και η ποιότητα του σεξ μας έχει επίσης βελτιωθεί. Όταν είμαστε μαζί στο κρεβάτι, υπάρχει λόγος. Μιλάμε. Αγκαλιαζόμαστε. Ή κάνουμε σεξ». Η απόφαση να κοιμούνται χωριστά —συχνά αποκαλείται και «διαζύγιο ύπνου»— παραμένει ένα κοινωνικό ταμπού, παρότι είναι αρκετά διαδεδομένη πρακτική. Σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου το 2023, πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι κοιμούνται τακτικά ή περιστασιακά σε διαφορετικό δωμάτιο, προκειμένου να διευκολύνουν τον ύπνο του συντρόφου τους. Αν και πολλοί το βλέπουν ως σημάδι αποξένωσης, πολλοί θεραπευτές ζευγαριών αλλά και «διαζευγμένοι στον ύπνο» λένε ότι μπορεί να επαναφέρει τη σπίθα στη σχέση.

«Είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια αυτής της πρακτικής», λέει η Σίντι Ντάρνελ, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων στη Νέα Υόρκη και συγγραφέας του βιβλίου Sex When You Don’t Feel Like It: The Truth about Mismatched Libido and Rediscovering Desire. Όπως εξηγεί, πολλά ζευγάρια μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι επειδή… έτσι “πρέπει”, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα περισσότερη οικειότητα — ιδιαίτερα όταν ο ύπνος τους διαταράσσεται και καταλήγουν εξουθενωμένοι και χωρίς ερωτική διάθεση. «Για κάποιους, ο κοινός ύπνος προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και εγγύτητας», παραδέχεται η Ντάρνελ. «Αλλά όταν το ροχαλητό ή η νυχτερινή χρήση κινητού του συντρόφου παρεμποδίζει την ξεκούραση, αρχίζεις να συνδέεις το υπνοδωμάτιο με ένταση και εκνευρισμό».

Ανακαλύπτοντας ξανά την επιθυμία

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη Ρέα Φρέι (43) και τον σύζυγό της Άλεξ Χόλγκιν (44), που αποφάσισαν να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια σχέσης. Μεσούσης της γονεϊκής καθημερινότητας, η ερωτική τους ζωή είχε μπει σε τέλμα. «Είχαμε πέσει σε ερωτική ρουτίνα», παραδέχεται η κα Φρέι. Προκειμένου να αποσυμπιεστούν, το ζευγάρι —που δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας στο Νάσβιλ— επέλεξε για ένα διάστημα την εγκράτεια και στη συνέχεια η Ρέα πρότεινε να δοκιμάσουν τον χωριστό ύπνο, ελπίζοντας ότι θα αποκτήσουν χρόνο και χώρο για προσωπική ξεκούραση και βαθύ ύπνο. Και πράγματι, η αλλαγή έδωσε νέα ώθηση στην ερωτική τους ζωή. «Από τη στιγμή που χωρίσαμε τα υπνοδωμάτια, έγινε παιχνίδι!» λέει η Φρέι. «Ήταν σαν να ξαναζούμε το φλερτ: Θες να έρθεις από το δωμάτιό μου απόψε; ή να περάσω εγώ από το δικό σου;».

Πλέον, τα περισσότερα βράδια τα περνούν με τη μικρή τους κόρη πριν αποσυρθούν στα δωμάτιά τους για διάβασμα και χαλάρωση. Άλλες φορές ξεκινούν με αγκαλιές, άλλες με σεξ — και συχνά ερωτικές επαφές προκύπτουν εκτός νυχτερινού ωραρίου, όπως το πρωί ή το Σαββατοκύριακο, όταν η κόρη τους επισκέπτεται τους παππούδες. «Δεν υπάρχει καμία πίεση πια γύρω από το σεξ», λέει χαρακτηριστικά ο Χόλγκιν. Ο χωριστός ύπνος μπορεί να επαναφέρει το στοιχείο του μυστηρίου και της προσμονής, εξηγεί η ψυχολόγος και σεξοθεραπεύτρια Κέιτ Μπαλεστριέρι, συγγραφέας του What Happened to My Sex Life? Όταν τα ζευγάρια δεν κοιμούνται πια κάθε βράδυ μαζί, μειώνεται η τάση να θεωρούν δεδομένη τη μεταξύ τους παρουσία. «Αναγκάζονται να είναι πιο συνειδητοί και ενεργοί στη σεξουαλική τους ζωή», σημειώνει. «Πρέπει να το σκεφτούν, να το επιδιώξουν, να το προγραμματίσουν. Να μιλήσουν μεταξύ τους: πότε θα είμαστε ερωτικοί – και πώς».