Τραμπ – Μελόνι στον Λευκό Οίκο: «Να κάνουμε τη Δύση μεγάλη ξανά»

Σε κλίμα στρατηγικής συνεννόησης αλλά και ιδεολογικής ταύτισης, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένοι από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των κυβερνήσεών τους. Η επίσκεψη της Ιταλίδας πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας, με φόντο την αμυντική ενίσχυση της Δύσης, τις προκλήσεις της μετανάστευσης και τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτιστικής και πολιτικής ατζέντας.

Italy is about to get a MUCH better trade deal with Trump than the EU, as Italy’s PM just travelled all the way here to speak with Trump

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε πως οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκαν σε «διμερή ζητήματα», με έμφαση στην άμυνα και την οικονομία. Επιβεβαίωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδεχθεί επίσημη πρόσκληση για επίσκεψη στη Ρώμη, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ και την Ιταλία, αλλά το μέλλον ολόκληρης της Δύσης. «Ελπίζουμε να κάνουμε τη Δύση μεγάλη ξανά», δήλωσε η Μελόνι, παραφράζοντας το σύνθημα του Τραμπ, ενώ προσέθεσε: «Δεν μιλώ μόνο για γεωγραφία. Μιλώ για έναν κοινό πολιτισμό. Και αυτόν θέλουμε να ενισχύσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη σκληρή στάση της Ιταλίας στο μεταναστευτικό, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Μελόνι: «Μακάρι περισσότεροι άνθρωποι να ήταν σαν την Τζόρτζια. Η Ευρώπη έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για τη μεταναστευτική πολιτική της». Η Μελόνι από την πλευρά της δήλωσε πως η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει, με την Ιταλία να δίνει το παράδειγμα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τη λεγόμενη “woke” κουλτούρα, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει απειλή για την ιστορική συνείδηση των λαών. Ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά και τόνισε πως οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν στενά για την υπεράσπιση της πολιτισμικής ταυτότητας.

Στο ζήτημα της ουκρανικής κρίσης, η Μελόνι υπερασπίστηκε τη στάση της Ιταλίας υπέρ της ελευθερίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας: «Μαζί με τις ΗΠΑ υπερασπιστήκαμε την ελευθερία της Ουκρανίας. Μαζί μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη». Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να ρίξει ευθύνες στον Ζελένσκι, ωστόσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ουκρανού προέδρου: «Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του. Δεν τον κατηγορώ για τον πόλεμο, αλλά δεν νομίζω ότι τα έχει κάνει όλα σωστά. Ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήμουν πρόεδρος το 2022». Παράλληλα, έκανε λόγο για επικείμενη συμφωνία με την Ουκρανία για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, η οποία –όπως είπε– θα υπογραφεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Αναφερόμενος στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε περήφανος για τους δασμούς που έχει επιβάλει, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν όπλο οικονομικής ανάταξης: «Οι δασμοί μας κάνουν πλούσιους. Παίρνουμε δισεκατομμύρια. Μας εκμεταλλεύονταν στο εμπόριο για δεκαετίες και τώρα αυτό αλλάζει». Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, που θα επισκεφθεί προσεχώς τη Ρώμη, αποτέλεσαν την πολιτική αιχμή του Αμερικανού προέδρου στη συνάντηση, δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της αμυντικής συνεισφοράς της Ιταλίας στο ΝΑΤΟ και στη συνολική αναδιάταξη των συμμαχιών της Δύσης.

Η συνάντηση Τραμπ–Μελόνι στον Λευκό Οίκο δεν περιορίστηκε σε τεχνοκρατικά ζητήματα, αλλά επιχείρησε να διαμορφώσει μια ευρύτερη πολιτική και πολιτιστική αφήγηση, που φέρνει πιο κοντά τις δύο κυβερνήσεις στο όνομα ενός δόγματος ρεαλισμού, ασφάλειας και ταυτότητας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Μελόνι: «Η συμμαχία μας δεν είναι μόνο αμυντική. Είναι βαθιά πολιτισμική».

🚨 NOW: Italian Prime Minister Giorgia Meloni has just arrived at the White House, greeted by President Trump

“She’s a great woman,” Trump shouted to the press

Meloni and Trump will be holding a bilateral meeting shortly, and I’m sure Trump will be taking questions with her.… pic.twitter.com/v3E2Sn6r58

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025