Λουά Μπουασόν: Η απάντησή της στην κατηγορία για δυσοσμία

Με εντυπωσιακή ψυχραιμία αλλά και δόσεις καυστικού χιούμορ αντέδρασε η Λουά Μπουασόν στην προκλητική συμπεριφορά της Χάριετ Νταρτ κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα στο τουρνουά της Ρουέν στη Γαλλία.

Η Νταρτ, εκπροσωπώντας τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ, πλησίασε τον διαιτητή και ζήτησε – ούτε λίγο ούτε πολύ – να πει στην αντίπαλό της να… βάλει αποσμητικό, σχολιάζοντας πως «μυρίζει άσχημα»!

Lois Boisson is funny for this 😭🤣 glad she’s not taking things too personally pic.twitter.com/DiQ05bTbuc

— Christian’s Court (@christianscourt) April 15, 2025