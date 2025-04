Τζιν Χάκμαν: Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το σπίτι όπου βρέθηκαν νεκροί ο ηθοποιός και η σύζυγός του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του θρυλικού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα, έρχονται στο φως συγκλονιστικές εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού τους στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, αποκαλύπτοντας μια ιστορία εγκατάλειψης, απομόνωσης και σιωπηλής τραγωδίας. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών που εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού, φέρνοντας στο φως εικόνες απόλυτης ακαταστασίας και υγειονομικής υποβάθμισης. Στο πολυτελές αλλά εμφανώς παραμελημένο σπίτι, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα, φάρμακα, τρόφιμα, σωροί ρούχων, κλουβιά ζώων και κουτιά σε κάθε γωνιά.

Σε αρκετά δωμάτια η εικόνα ήταν σοκαριστική: περιττώματα, ούρα, έντονη δυσοσμία και ακόμη και ένα μαξιλάρι με κηλίδες αίματος στο υπνοδωμάτιο. Σε ένα από τα βίντεο, αστυνομικός σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε “κάτι δεν πάει καλά”, λόγω της έντονης οσμής και της κατάστασης του χώρου. Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε η σορός της Μπέτσι Αρακάουα σε διπλανό δωμάτιο.

