Εμπαπέ – Μπλάνκο: Σκάνδαλο στη La Liga

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ισπανία η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της La Liga να επιβάλει μόλις μία αγωνιστική τιμωρία στον Κιλιάν Εμπαπέ, παρά το σοκαριστικό και επικίνδυνο μαρκάρισμα που έκανε στον αγώνα με την Αλαβές. Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου, κλώτσησε με τις τάπες στο καλάμι τον Αντόνιο Μπλάνκο, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να σφαδάζει στο χορτάρι. Αρχικά ο διαιτητής Σότο Γκράντο τιμώρησε τον Εμπαπέ με κίτρινη κάρτα, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR, η απόφαση αναθεωρήθηκε και ο Γάλλος αποβλήθηκε απευθείας στο 38′. Παρότι όλοι ανέμεναν την αυτονόητη ποινή των τριών αγωνιστικών για επικίνδυνο παιχνίδι – κάτι που θα στερούσε από τον Εμπαπέ τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου με την Μπαρτσελόνα στις 26 Απριλίου – η πειθαρχική επιτροπή έκανε πίσω, τιμωρώντας τον μόνο με μία. Ο Γάλλος άσος θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, και θα είναι παρών στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν: με τη Χετάφε στις 23/4 και φυσικά στον πολυαναμενόμενο τελικό με τους «μπλαουγκράνα».

Η απόφαση βασίστηκε στην έκθεση του διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος –αν και άλλαξε απόφαση μετά την παρέμβαση του VAR– χαρακτήρισε τη φάση ως “διεκδίκηση της μπάλας με υπερβολική δύναμη”. Αυτό το σημείο φαίνεται πως αποτέλεσε το κλειδί για τη χαριστική ποινή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σότο Γκράντο: «Ο παίκτης αποβλήθηκε για επαφή με το πόδι στο ύψος της κνήμης του αντιπάλου, ενώ πάλευε για τη μπάλα, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη». Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα ισπανικά ΜΜΕ και στα social media, με πολλούς να μιλούν για επιλεκτική δικαιοσύνη και προσπάθεια να προστατευτεί ο Εμπαπέ ενόψει του μεγάλου Clasico στον τελικό του Copa del Rey. Το ερώτημα που πλανάται: αν δεν ήταν ο Εμπαπέ και δεν έπαιζε στη Ρεάλ, θα έμενε η ποινή τόσο “ελαφριά”;

Kylian Mbappe has had his suspension REDUCED TO 1 GAME so he can can play in the El Classico🤯🤯🤯

THIS IS CORRUPTION OF THE HIGHEST ORDER WTF😡❌🤣 pic.twitter.com/ssfY1pAvHg

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 15, 2025