Τραμπ – CNN: «Είστε αρρωστημένοι, κανάλι με χαμηλά νούμερα»

Έντονη αντιπαράθεση και φραστικά πυρά κατά των ΜΜΕ, ειδικά του CNN, σημάδεψαν τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στον Λευκό Οίκο. Η συνέντευξη εκτροχιάστηκε όταν η δημοσιογράφος Κέιτλαν Κόλινς έθεσε ερώτηση για την υπόθεση του Αμπρέγκο Γκαρσία – ενός πολίτη που φέρεται να απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά λάθος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, προτού δώσει τον λόγο στη δημοσιογράφο, επέλεξε να την στοχοποιήσει με ειρωνική διάθεση αποκαλώντας το CNN «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν. Η ερώτηση για την πιθανή επιστροφή του Γκαρσία στις ΗΠΑ, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να διευκολύνει την επανένταξή του, προκάλεσε την έκρηξη του Τραμπ, ο οποίος παρέπεμψε το ζήτημα στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και στον αναπληρωτή επιτελάρχη του, Στίβεν Μίλερ. Οι δύο συνεργάτες του παρέθεσαν νομικά επιχειρήματα που επικαλέστηκαν αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση, ρωτώντας με οργή: «Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του; Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state. pic.twitter.com/7BHPVWJf61

Trump on CNN: “I think they hate our country.”

Παρά την επίθεση, η δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτησή της, απευθυνόμενη αυτή τη φορά στον πρόεδρο Μπουκέλε, ο οποίος τοποθετήθηκε δηκτικά: «Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε έναν τρομοκράτη λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ παρενέβη ξανά, καταγγέλλοντας το CNN για «μεροληψία και αντιπατριωτική στάση». Η ένταση κλιμακώθηκε όταν παρενέβη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο Μίλερ επέκρινε τη δημοσιογράφο για επιλεκτική παρουσίαση των γεγονότων. Η Κόλινς υπενθύμισε ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ακόμη και στις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απελάσεων. Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε μόνο στην επίθεση στα ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προχώρησε και σε προσωπική επίθεση κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «πρόεδρο μειωμένης αντίληψης», προσθέτοντας: «Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα».

Το CNN αποφάσισε να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση έξι λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου. Η παρουσιάστρια Ντάνα Μπας σχολίασε on air: «Ακούσαμε πολλές πληροφορίες, αλλά και παραπληροφόρηση. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το CNN μισεί τη χώρα. Αυτό είναι ψευδές. Είμαι εδώ 32 χρόνια και τέτοια ρητορική δεν έχει προηγούμενο». Το επεισόδιο εντάσσεται στο μακρύ ιστορικό συγκρούσεων του Τραμπ με τα αμερικανικά ΜΜΕ, με το CNN να αποτελεί συστηματικά τον κύριο στόχο του.

LMAOOO!

BUKELE: “What you’re doing with the border is remarkable – dropped, what, 95%?

TRUMP: “99.1% to be exact.”

BUKELE: “Why are those numbers not in the media?”

TRUMP: “Well, they get ’em, but the fake news – you know, CNN over here doesn’t want to put them out. They… pic.twitter.com/GGAxOXd0Yg

